Bryan Singer bestreitet Missbrauchsvorwürfe

Hollywood-Regisseur Bryan Singer hat Vorwürfe sexueller Übergriffe vor der Veröffentlichung eines entsprechenden Artikels im Männermagazin "Esquire" zurückgewiesen. Auf Instagram schrieb der 53-Jährige am Montag: "Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass das Magazin 'Esquire' möglicherweise einen negativen Artikel über mich veröffentlichen will." Journalisten hätten Freunde, Kollegen und andere Personen kontaktiert, so der Regisseur von Blockbustern wie "Die üblichen Verdächtigen" und der "X-Men"-Filmserie.



"Im heutigen Klima, wenn die Karriere von Menschen wegen der bloßen Anschuldigung beschädigt wird, ist der Versuch von 'Esquire' eine rücksichtslose Missachtung der Wahrheit." Die Journalisten würden erfundene und unverantwortliche Hypothesen" aufstellen.



Der Artikel des Monatsmagazins werde versuchen, "falsche Beschuldigungen und betrügerische Klagen" wiederzukäuen. Tatsächlich ist der Regisseur 2014 von zwei jungen Männer beschuldigt worden, sie sexuell missbraucht zu haben – einer der angeblichen Opfer gab später zu, gelogen zu haben und entschuldigte sich bei Singer. Der andere Mann zog seine Klage ebenfalls zurück (queer.de berichtete).



Im Rahmen der MeToo-Debatte reichte Ende letztes Jahres ein Mann eine Klage ein, der den Starregisseur beschuldigte, ihn im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben, als er erst 17 Jahre alt gewesen sei. Singer ließ damals über einen Sprecher alle Anschuldigungen dementieren und kündigte eine Gegenklage wegen falscher Anschuldigungen an (queer.de berichtete). Einen Gerichtstermin gibt es in diesem Fall bislang noch nicht.

Singer verärgert über Timing des Artikels

Singer erklärte in seinem Statement, der "Esquire"-Artikel werde anonyme Quellen zitieren, die Lügen verbreiteten. "Sie werden versuchen, eine Karriere kaputt zu machen, die ich 25 Jahre lang aufgebaut habe." Er zeigte sich außerdem verärgert, dass der Artikel kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Filmes "Bohemian Rhapsody" erscheinen solle (Kinostart in Deutschland: 31. Oktober). Auf diesen Biografie-Film über die Band Queen sei er "sehr stolz".



Bislang hatte Singer nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich von Männern angezogen fühlt. 2014 überraschte er mit einem Coming-out als Bisexueller. Gegenüber dem Magazin "Out" sagte er, er habe mehrere Freundinnen gehabt, erklärte aber auch: "Am Ende wird's wohl ein Kerl sein" (queer.de berichtete). (dk)