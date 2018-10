Langer Ringfinger ist ein Indikator für Homosexualität

Michael Donatone / flickr) Sag mir, wie lang dein Ringfinger ist, und ich sage dir, ob wir im Bett landen… (Bild:

Heute, 15:35h,

Laut einer neuen Studie kann die Länger des Ringfingers Hinweise darauf liefern, ob eine Person homo- oder heterosexuell ist. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der Essex University im südostenglischen Colchester, die die Hände von 32 eineiigen Zwillingspaaren untersucht hatten, von denen jeweils eine Person schwul, lesbisch oder bisexuell und die andere heterosexuell war. Die Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt in einem Beitrag im Fachmagazin "Archives Of Sexual Behaviour".



Bei Frauen sind Zeige- und Ringfinger normalerweise von gleicher Länge, während der Ringfinger bei Männern meist etwas länger ist. Die Forscher stellten fest, dass bei den 18 untersuchten weiblichen Zwillingspaaren die lesbischen Teilnehmerinnen ein eher für Männer typisches Verhältnis der beiden Finger hatten, also die Ringfinger länger sind als im Durchschnitt. Bei 14 männlichen Zwillingspaaren hatten die schwulen Teilnehmer einen noch "männlicheren" (längeren) Ringfinger als ihre heterosexuellen Brüder. Laut den Forschern ist für die unterschiedliche Fingerlänge bei Männern und Frauen das Hormon Testosteron im Mutterleib verantwortlich.

Sexuelle Orientierung im Mutterleib festgelegt

"Weil eineiige Zwillinge, die 100 Prozent ihrer Gene teilen, unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben können, müssen andere Faktoren als genetische für die Unterschiede verantwortlich sein", erklärte die Psychologin Dr. Tuesday Watts. "Die Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass unsere Sexualität im Mutterleib festgelegt wird und von der Menge des männlichen Hormons abhängt, dem wir ausgesetzt sind." Wer mehr Testosteron vorgeburtlich aufnimmt, ist demnach eher homo- oder bisexuell. "Wegen der Verbindung des Hormonspiegels und des Unterschiedes in der Länge der Finger kann ein Blick auf die Hand einer Person einen Hinweis auf ihre Sexualität geben", so Watts weiter.



Bereits vor sieben Jahren fanden südkoreanische Forscher in einer Studie eine weitere Eigenschaft, die bei langen Ringfingern besonders verbreitet sein soll: Demnach haben Männer mit langen Ringfingern eher einen langen Penis (queer.de berichtete). (dk)