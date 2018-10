"Orange Is the New Black" endet mit Staffel 7

Heute, 16:39h, noch kein Kommentar

Der Streamingdienst Netflix hat am Mittwoch mitgeteilt, dass seine amerikanische Webserie "Orange Is the New Black" mit dem Ende der siebten Staffel eingestellt wird. Seit 2013 sind 78 Folgen produziert worden – die letzten voraussichtlich 13 Folgen sollen im kommenden Jahr gezeigt werden.



Die Frauengefängnis-Serie ist eine Art amerikanische Version des RTL-Klassikers "Hinter Gittern", behandelt aber Themen wie Sexualität, Rassismus oder Drogensucht ernsthafter. Die Sendung beruht auf dem Memoiren der bisexuellen Autorin Piper Kerman, die 2004 knapp über ein Jahr wegen Drogenschmuggels in einer amerikanischen Justizvollzugsanstalt verbracht hatte. Über ihre Erlebnisse schrieb sie im 2010 veröffentlichen Buch "Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison". Nur drei Jahre später begann die Webserie bei Netflix.



Netflix verbreitete die Nachricht in einem einminütigen Video auf Twitter, in dem die Hauptdarstellerinnen über das Ende reden. Dazu schrieb der Streamingdienst: "Eine Warnung: Das könnte euch zum Weinen bringen. Die letzte Staffel 2019."



Viele Fans haben nach der Bekanntgabe in Online-Netzwerken ihr Bedauern über die Entscheidung ausgedrückt und sich bei den Machern der Serie bedankt. Eine Twitter-Nutzerin schrieb etwa: "Danke für die vielen Lacher. Danke für die vielen Tränen. Danke, dass ihr uns gezeigt habt, dass die Liebe uns alles erreichen lässt, sogar im Gefängnis. Diese Sendung wird niemals vergessen werden."



Die Schauspielerinnen von "Orange Is the New Black" hatten sich in den vergangenen Jahren auch politisch engagiert. So gründeten sie vor den Präsidentschaftswahlen 2016 die Gruppe "Vaginas gegen Trump" und warben für die später unterlegene demokratische Kandidatin Hillary Clinton (queer.de berichtete).



Außerdem setzt sich Autorin Piper Kerman bereits seit Jahren für eine weitgehende Justizreform ein, um die Zahl der Gefängnisinsassen zu verringern. Die USA haben weltweit die meisten Menschen hinter Gittern – sowohl in Relation zur Bevölkerung als auch in absoluten Zahlen. Insgesamt befinden sich derzeit in Amerika über 2,1 Millionen Menschen im Gefängnis – weit mehr als in Autokratien wie China (1,6 Millionen), Russland (580.000) oder Saudi-Arabien (60.000). (dk)