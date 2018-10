Der Sommer der sexuellen Freiheit

Heute, 01:40h, noch kein Kommentar



Pro-Fun hat "Al Berto" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Es ist der Sommer 1975 in Sines, Portugal. Kurz nach der Nelkenrevolution und dem Sturz des Diktators Caetano – die Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen.



Der junge schwule Künstler Al Berto kehrt aus dem belgischen Exil in seine kleine Heimatstadt am Meer zurück, bezieht das alte Anwesen seiner Familie und verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Dorfbewohner João Maria. Gemeinsam mit ihren Freunden genießen sie ihre Jugend in vollen Zügen, feiern exzentrische Feste und blicken voller Hoffnung in die Zukunft – doch ist das Land wirklich schon reif für so viel Freiheit?



Basierend auf einer wahren Geschichte, zeichnet der Spielfilm ''Al Berto'' das äußerst lebendige Porträt des größten modernen Dichters Portugals, der weltweit als eine der großen Stimmen der homosexuellen erotischen Poesie gilt… (cw/pm)



Infos zur DVD



Al Berto. Drama. Portugal 2017. Regie: Vicente Alves do Ó. Darsteller: Ricardo Teixeira, José Pimentão, Raquel Rocha Vieira, José Leite, Gabriela Barros, João Villas-Boas, Ana Vilela da Costa. Laufzeit: 109 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media