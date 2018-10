AfD-Politiker: "Ich finde auch Schwule in der AfD nicht gut"

Wolfgang Gedeon schockierte viele Menschen mit antisemitischen Behauptungen, die selbst für einen AfD-Politiker radikal erscheinen (Bild: Screenshot SWR)

Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon hat die Gründung der Gruppe "Juden in der AfD" als "problematische Angelegenheit" kritisiert und vor einer "zionistische Lobbyorganisation" gewarnt, "die den Interessen Deutschlands und der Deutschen zuwider läuft." Am Donnerstag fügte er laut der Nachrichtenagentur dpa bei einer Pressekonferenz an: "Ich finde auch Schwule in der AfD nicht gut." Selbst eine Gruppe für Christen in der Partei sei "nicht zielführend", so der 71-Jährige weiter. Die Pressekonferenz hatte er gemeinsam mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple abgehalten.



Gedeon ist bereits seit seinem Einzug in den baden-württembergischen Landtag umstritten, weil er in einem Buch aus dem Jahr 2012 antisemitische Thesen aufgestellt hatte. So bezeichnete er das Judentum als "inneren" und den Islam als "äußeren" Feind des "christlichen Abendlandes" und warnte vor "Zionismus durch die Hintertür". Diese Äußerungen waren selbst vielen AfD-Politikern zu viel, was zur vorübergehenden Spaltung der Fraktion führte. Inzwischen ist Gedeon fraktionslos, arbeitet aber im Landtag immer wieder bei Anträgen mit seinen Parteifreunden zusammen.

Bereits seit Jahren "Show"-Ausschlussverfahren gegen Gedeon

Sowohl der Landes- als auch der Bundesvorstand der AfD kündigten als Reaktion auf die neuen Äußerungen Gedeons an, den Abgeordneten aus der Partei ausschließen zu wollen. Bereits in den letzten beiden Jahren hatte die Partei mit Ausschluss gedroht, ihn bislang aber noch nicht vollzogen – Politikwissenschaftler Hajo Funke hatte die Ankündigungen des Parteiausschlusses in der Vergangenheit als "Show" für die Öffentlichkeit bezeichnet. In Online-Netzwerken machte sich Gedeon über die Ankündigungen des Parteiausschlusses lustig: "Schon Lucke und später Petry wollten mich aus der Partei raushaben. Die beiden sind weg, ich bin noch da", schrieb er am Dienstag auf Facebook.



Der Fall erinnert an den des fraktionslosen Berliner Abgeordneten Kay Nerstheimer, der Homosexuelle als "degeneriert" bezeichnet hatte und daher zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Der 54-Jährige ist zwar aus der Fraktion ausgeschlossen worden, aber weiterhin AfD-Parteimitglied.

Knobloch: AfD ist judenfeindlich

Die Gründung der Gruppe "Juden in der AfD" wurde in der jüdischen Community teils scharf kritisiert. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hatte etwa kritisiert, dass die gesamte AfD judenfeindlich sei und die Mitglieder dieser Gruppierung daher "irrgeführt" seien. "Wenn man sich das Wahlprogramm der AfD in Bayern ansieht, heißt es: Juden raus aus Deutschland", so Knobloch, die zwischen 2006 und 2010 auch Chefin des Zentralrats der Juden der Deutschland war.



In ihrer Grundsatzerklärung unterscheiden sich die "Juden in der AfD" kaum von der Gesamtpartei – auch sie machen als Hauptfeinde Muslime und Homosexuelle aus. So wurden als Auslöser für die Gründung der Gruppe die "unkontrollierte Masseneinwanderung" junger Männer aus dem "islamischen Kulturkreis" sowie die angebliche Zerstörung der monogamen heterosexuellen Familie durch "Gender-Mainstreaming" und "Frühsexualisierung" genannt. (dk)