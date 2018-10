AfD-Anfrage zur Anzahl von LGBTI beschäftigt Justiz

Heute, 10:47h, noch kein Kommentar

Eine drei Jahre alte Landtagsanfrage der AfD zur sexuellen Orientierung der Thüringer beschäftigt die Justiz: Das Landgericht Köln hat der SPD-Landtagsfraktion vor einigen Tagen die Äußerung untersagt, eine AfD-Abgeordnete habe in einer parlamentarischen Anfrage eine Zählung aller Homo-, Bi- und Transsexuellen in Thüringen verlangt. Das berichtete eine Sprecherin der Thüringer SPD-Fraktion am Freitag.



Die AfD hatte deswegen eine einstweilige Verfügung gegen die Fraktion und deren Landtagsvizepräsidentin Dorothea Marx beantragt – das Gericht gab dem Antrag statt. Dagegen will nun die SPD juristisch vorgehen. Die von den Rechtsaußenpartei angefochtene Formulierung war in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion enthalten, die auch auf deren Internetseite stand.

Linke nannte Anfrage "ein bisschen pervers"

In der Kleinen Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Corinna Herold heißt es unter anderem wörtlich: "Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle, Transgender und intergeschlechtliche Menschen in Thüringen leben?" Die rot-rot-grüne Landesregierung antwortete darauf: "Nein, und das ist gut so. Die Zeiten des Erfassens solcher Angaben sind vorbei" . Beides ist in der Parlamentsdokumentation des Thüringer Landtags zu finden (PDF). Ziel der Anfrage war es, dass von der AfD abgelehnte Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt zu torpedieren.



Die anderen Fraktionen im Landtag hatten die AfD-Neugier damals heftig kritisiert (queer.de berichtete). Herold zeige mit ihrer Anfrage, dass sie Lesben und Schwule für eine "unnormale Minderheit" halten würde, erklärte 2015 die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Astrid Rothe-Beinlich. Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow warf der AfD vor, "Sittenpolizei" zu spielen und "den Menschen in die Schlafzimmer schauen" zu wollen. Die Neugier der Abgeordneten Herold sei "ein bisschen pervers".



Heftige Kritik kam auch von der oppositionellen CDU. "Die Zeiten, in denen sich Homosexuelle registrieren lassen mussten, sind zum Glück vorbei", meinte der CDU-Abgeordnete Henry Worm mit Blick auf die Verfolgung von Schwulen und Lesben im Dritten Reich. Der ehemalige AfD-Abgeordnete Oskar Helmerich sagte im MDR, die Anfrage erinnere ihn an die Dortmunder Neonazi-Partei "Die Rechte", die schon einmal Namen und Anschriften von jüdischen Mitbürgern erfragt hätte.



Nicht die erste einstweilige Verfügung



Bereits 2016 hatte die Thüringer AfD-Fraktion eine einstweilige Verfügung gegen die Bürgerrechtsbewegung Campact erwirkt (queer.de berichtete). Diese darf seitdem nicht mehr den Satz verbreiten: "Mit der schockierenden Anfrage zur Zählung von Homosexuellen und Transgender in Thüringen macht die AfD klar, dass sie Homosexuelle für eine unnormale Minderheit hält." Campact lehnte es ab, sich gegen die einstweilige Verfügung zu wehren, und kritisierte stattdessen eine Überschrift im "Tagesspiegel", an der man sich orientiert habe. Der "Tagesspiegel"-Artikel "AfD will Homosexuelle in Thüringen zählen lassen" vom 12. Oktober 2015 ist allerdings noch immer online (queer.de berichtete).



Die Thüringer SPD-Fraktion hat nun eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, gegen die einstweilige Verfügung vorzugehen. Marx zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass die Verfügung keinen Bestand haben werde. Die Pressemitteilung mit der gerichtlich angefochtenen Formulierung sei allerdings vorsorglich von der Website entfernt worden, so die Fraktionssprecherin. (cw/dpa)

