Erzbischof Viganò: "Plage der Homosexualität" schuld an Missbrauchsskandal

Der frühere vatikanische Diplomat Erzbischof Carlo Maria Viganò hat erklärt, die "Plage der Homosexualität" sei Hauptursache des sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche. In einem am Freitag im Blog des italienischen Bloggers Marco Tosatti veröffentlichten Schreiben forderte der 77-Jährige den Heiligen Stuhl auf, die "Verschwörung des Schweigens" zu durchbrechen und den "korrumpierenden Einfluss der Homosexualität" öffentlich zu benennen.



Homosexualität sei verantwortlich für "die Verderbtheit des Priestertums und der Hierarchie", nicht die kirchlichen Strukturen selbst. "Die Beweise sind erdrückend, wie endemisch die Plage der Homosexualität ist. Diese Plage verbreitet sich durch Ansteckung, mit tiefen Wurzeln, die schwer auszureißen sind."



Viganò, der als einer der homophobsten katholischen Würdenträger gilt, war von 2011 bis 2016 "Apostolischer Nuntius" (Botschafter) des Vatikans in den USA. Nachdem ihn der Papst gefeuert hatte, entwickelte sich der Italiener zu einem der lautstarksten innerkirchlichen Widersacher von Franziskus – Viganò forderte den Rücktritt des Papstes und bezichtigte ihn der Lüge (queer.de berichtete).

Kirche geht vermehrt gegen Homosexualität vor

Ein Teil der katholischen Kirche versucht bereits seit längerem, "übergriffige Homosexuelle" als Schuldige des Missbrauchsskandals verantwortlich zu machen (queer.de berichtete). Obgleich sich die offizielle Kirche davon distanziert und auf verfehlte Machtstrukturen verweist, zog sie in den letzten Wochen in manchen Bereichen die Daumenschrauben an, was auch in Deutschland bemerkbar ist: So wurde vergangenen Monat ein beliebter Lehrer eines zum großen Teil vom Steuerzahler finanzierten katholischen Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen nicht übernommen, weil er schwul war und seinen Freund heiraten wollte (queer.de berichtete). Erst Anfang des Monats feuerte der Vatikan zudem den Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Hessen, weil dieser als zu homofreundlich galt (queer.de berichtete).



Auch deutschsprachige Würdenträger versuchen derzeit, gegen Homosexuelle Stimmung zu machen. So beklagte der emeritierte Weihbischof Andreas Laun aus Salzburg in einem am Samstag auf kath.net veröffentlichten Beitrag, dass die "Homosexuellen-Bewegung" innerhalb der Kirche Erfolge eingefahren habe und Sexualkundeunterricht an Schulen gelehrt werde. Daraus entwickelte der 76-Jährige die Warnung: "Das Gift der sexuellen Freizügigkeit hat die Gesellschaft verändert und ist auch in die Kirche eingedrungen. Nur so kann man verstehen, wieviel sexuellen Missbrauch es auch in ihr gegeben hat." (cw)