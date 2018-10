Heute, 07:22h, noch kein Kommentar





Der LSVD Saar e.V. sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch ab dem 01.01.2019



eine/n Sozialpädagog_in / Sozialarbeiter_in



oder vergleichbare Qualifikation



für die Arbeitsbereiche "LSVD Schule" sowie "Strangers are friends (Refugees Projekt)".



Der Stellenumfang beträgt 100 %, mindestens jedoch 75 %, der im TV-L für das Saarland vereinbarten Arbeitszeit und ist zunächst befristet bis zum 31.12.2019. Eine Entfristung wird angestrebt. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TV-L West TG E9.



Die Hauptaufgabe des LSVD ist die Bürgerrechtsarbeit für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle Menschen. Der LSVD will erreichen, dass o.g. Menschen ihre Lebensentwürfe selbstbestimmt entwickeln können – frei von rechtlichen Benachteiligungen, frei von Anpassungsdruck an heterosexuelle Normen, frei von Anfeindungen und Diskriminierungen.



Deine Aufgaben:

• Die Beratung und Begleitung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen, sowie deren persönlichem Lebensumfeld

• Begleitung und Weiterentwicklung der peer-to-peer Arbeit im Projekt "LSVD Schule"

• Begleitung und Weiterentwicklung des Projektes "strangers are friends"

• Vernetzung und Sensibilisierung von Multiplikator_innen sowie Ausbau und Pflege von Kooperationspartnerschaften

• Durchführung von Workshops

• Veranstaltungsmanagement

• Dokumentation und Erstellen von Sachberichten

• Öffentlichkeitsarbeit



Dein Profil:

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder vergleichbare Qualifikation

• Interkulturelle Kompetenzen sowie Sensibilität gegenüber LGBTI-Themen

• Akzeptierende und wertschätzende Grundhaltung gegenüber unserer Zielgruppe

• Erfahrungen in der Bewirtschaftung öffentlich geförderter Projekte

• Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres Auftreten

• Teamfähigkeit, wie auch Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten

• Englischkenntnisse

• Sichere EDV-Kenntnisse

• Führerschein der Klasse B und eigenes Kfz



Wir bieten:

• Flexible Arbeitszeitgestaltung

• Interessante Arbeitsfelder

• Kollegiales Arbeitsumfeld

• Ein hochmotiviertes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen

• Fachbezogene Aus- und Weiterbildung



Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest Du uns bitte bis zum 15. November als pdf-Datei an: