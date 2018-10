Als schwuler Tourist in Dubai oder im Sauerland

Mario Vogelsteller (rechts) und sein Mann bloggen seit zwölf Jahren über ihre gemeinsamen Reisen

Reisen kann leider für viele Touristen auch in der heutigen Zeit noch ein unangenehmes Thema sein: In vielen Ländern sind LGBTI-Urlauber nicht willkommen. Das deutschsprachige Reiseblog beingboring.de daher anderen schwulen Reisenden helfen, das passende Ziel für den nächsten Urlaub zu finden.



Das Blog bietet umfangreiche Informationen über Gay-Reisen. Betreiber Mario Vogelsteller und sein Mann berichten über interessante Ziele, die für schwule Touristen interessant sein können. Neben Informationen über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gibt es auf dem Blog auch nützliche Tipps für gayfriendly Hotels und Restaurants, Szenebars und -clubs, Saunen und beliebte Cruising-Gebiete.

Es muss nicht immer Gran Canaria oder Ibiza sein

Neben ausführlichen Texten überzeugt das Blog durch kreative Reisefotos, die auch bekannte Urlaubsziele wie Gran Canaria, Mallorca, London oder New York aus einer neuen Perspektive zeigen. Das Reiseblog konzentriert sich jedoch nicht auf die typischen Gay-Destinationen wie Gran Canaria, Barcelona, Ibiza oder Mykonos. Die beiden Blogger reisen am liebsten in Regionen und Länder, die einem zum Thema Gay-Urlaub nicht unbedingt zuerst in den Sinn kommen. So bietet das Reiseblog u.a. Informationen über Länder wie Dubai, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Doch auch die deutsche Provinz wird in dem Reiseblog genauer unter die Lupe genommen: So gibt es viele Tipps für Urlaub an der Nordsee- und Ostseeküste, im Harz, im Sauerland oder in den bayerischen Alpen.



"Die Auswahl unserer Reiseziele und Unterkünfte orientiert sich nicht an unserer Sexualität", erklären die Blogger. "Wie jeder andere Reisende reisen wir aus persönlichen Gründen. Jeder Aspekt dessen, was uns einzigartig macht, trägt auch dazu bei, wie, wo und warum wir reisen. Wir reisen, weil wir gerne reisen."



Inspiriert von den Pet Shop Boys



Der Name des Blogs stammt übrigens von dem gleichnamigen Lied der britischen Pet Shop Boys. Das Blog ist bereits zwölf Jahre alt und wurde ursprünglich als persönliches Tagebuch und Musikblog konzipiert. Da der Betreiber nach Abschluss seines Studiums eher zufällig in der Tourismusbranche landete und so die Lust am Reisen entdeckte, verwandelte sich die Seite im Laufe der Jahre ungeplant in ein Travelblog.



"Den ungewöhnlichen Namen haben wir beibehalten, da er einfach perfekt zu unseren Persönlichkeiten passt", sagen die Reiseblogger. Statt Action und Adrenalin-Kicks suchen sie im Urlaub vor allem nach Ruhe und Entspannung vom Stress des Alltags. (cw/pm)