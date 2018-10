Jochen Schropp wird Moderator beim Frühstücksfernsehen

Heute, 13:08h,

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bekommt Verstärkung: Jochen Schropp moderiert ab Montag (29. Oktober) an der Seite von Marlene Lufen die erfolgreichste Morningshow im kommerziellen deutschen TV. Lufen und Schropp hatten im August erstmals gemeinsam die Realityshow "Promi Big Brother" moderiert. Im Vorfeld waren die beiden schon eine Woche lang gemeinsam im "Frühstücksfernsehen" zu sehen, um sich für die Doppelmoderation warmzulaufen. Aus dieser "Schnupperwoche" will der Unterföhringer Privatsender nun eine Dauer-Einrichtung machen.



"Als Zuschauer war das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' immer schon meine erste Wahl!", behauptete der 39-Jährige in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. "Bei meiner gemeinsamen Moderationswoche mit Marlene im August konnte ich mich davon überzeugen, wie viel Spaß und Abwechslung die Sendung mir als Moderator bietet. Ich freue mich, das Team verstärken zu dürfen."

Coming-out vor vier Monaten

Der Schauspieler und Moderator hatte sich erst im Juni diesen Jahres als schwul geoutet (queer.de berichtete). Im Hamburger Magazin "Stern" erklärte er damals, dass er aus Angst, keine Jobangebote als Schauspieler mehr zu erhalten, erst so spät öffentlich über seine Homosexualität gesprochen habe. "Ich bin halt kein Charakterdarsteller, sondern eher auf den Schwiegersohn oder den Herzensbrecher abonniert", so Schropp. Er berichtete auch davon, wie er in seiner Kindheit und Jugend ausgegrenzt und gemobbt worden sei. "Diese Scham, anders und nicht genug zu sein, begleitet mich bis heute."



Der in Gießen geborene Schauspieler wurde 2002 bekannt durch seine Rolle in der ARD-Vorabendserie "Sternenfänger", wo er neben Nora Tschirner spielte. Später wirkte er im "Polizeiruf 110" sowie in mehreren Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen für das ZDF mit und moderierte unter anderem TV-Shows wie "Promi Big Brother", "Schätzen Sie mal" und "X Factor".



Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" läuft montags bis freitags zwischen 05.30 Uhr und 10.00 Uhr. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Sendung Marktführer. Die Sendung stand in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik, weil Homo-Hasserin Birgit Kelle mehrfach eingeladen und unkritisch interviewt wurde. (pm/cw)