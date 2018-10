Schwule Bangkok-Touren auf Deutsch

Heute, 09:43h, noch kein Kommentar

Seit Jahrzehnten zählt Bangkok zu den beliebtesten Gay-Destinationen in aller Welt. Doch selbst Touristen, die nicht zum ersten Mal die thailändische Hauptstadt besuchen, finden sich in der quirligen Szene nicht immer zurecht. Ein neues Tourguide-Angebot schafft nun Abhilfe.



Auf Anfrage startet die deutschsprachige Stadtführung "Bangkok Gay-Explorer" von GoBKK.net um 21 Uhr im deutschen Restaurant "G's Bangkok" in Silom Soi 4. "Auf dieser Tour zeigen wir euch eine Auswahl der besten Orte des schwulen Lebens in Bangkok", heißt es in der Ankündigung. "Wir sagen euch, was euch wo erwartet, wie das System in den Go-go-Bars funktioniert, welche Bars angesagt sind, wo man welche 'Art' von Massage bekommt."



Massage-Boys in Soi Twilight (Bild: Dominik Dierich)

Auf der drei- bis vierstündigen Tour werden u.a. zwei Go-go-Shows besucht. Im Preis von 4.100 Baht (ca. 110 Euro) pro Person sind bereits die Eintrittsgelder für beide Bars inklusive jeweils ein Freigetränk enthalten. "Bangkok Gay-Explorer" ist als kleine Gruppentour für maximal sechs Personen ausgelegt. Zum Preis von 5.400 Baht (ca. 145 Euro) können auch schwule Privattouren gebucht werden, bei denen noch mehr auf individuelle Wünsche eingegangen wird.

Touren abseits der Touristenströme

GoBKK.net hat sich auf die Fahne geschrieben, Thailand-Touristen das ungewöhnlichere Bangkok zu zeigen. "Touren zum Großen Palast, zum Touristenmarkt oder dem Golden Mountain gibt es viele – wir aber gehen die nicht so ausgetretenen Wege und zeigen euch in kleinen Gruppen die besonderen Momente in Bangkok", heißt es auf der Website. Im Angebot sind u.a. auch eine "9-Transportwege-Tour" oder der Besuch eines Tierheims für Katzen.



Für die User von queer.de bietet GoBKK.net eine Art flüssigen Rabatt an: Wer auf dem Buchungsformular im Feld "VIP-Status?" das Wort "queer" eingibt, erhält bei den schwulen Szenetouren ein weiteres Freigetränk. (mize)