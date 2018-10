Neuer Teilnehmerrekord beim Taipei Pride

Heute, 15:29h, noch kein Kommentar

Farbenfrohe Bilder aus Taiwan: Mehr als 130.000 Menschen haben am Samstag in den Straßen der Hauptstadt Taipeh bei der alljährlichen Pride-Parade gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter vom Samstag war dies die höchste Teilnehmerzahl seit der

ersten LGBTI-Demonstration auf der Insel vor 16 Jahren. Die Veranstaltung gilt als größter CSD in ganz Asien.



Die Teilnehmer forderten die Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare und warben für die Teilnahme an den für den 24. November angesetzten Referenden zu LGBTI-Fragen. In insgesamt zehn Referenden sollen die Wähler in Taiwan unter anderem über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und eine Liberalisierung des Lehrplans in Sexualfragen abstimmen (queer.de berichtete).

Volksentscheid gegen Urteil des Verfassungsgerichts

Die Volksentscheide wurden von Homo-Gegnern erzwungen, nachdem der Oberste Gerichtshof des Landes im Mai 2017 angeordnet hatte, dass die Regierung binnen zwei Jahren die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen muss (queer.de berichtete). Das Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare verstoße gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Ehe und das Recht auf Gleichbehandlung, so die Richter. Daraufhin sammelte eine konservative Allianz mit dem euphemistischen Namen "Glück für die nächste Generation" mehr als 600.000 Unterschriften, um die Gleichbehandlung im Ehe-Recht doch noch zu verhindern (queer.de berichtete).



Bislang hat noch kein einziges Land in Asien Schwule und Lesben im Ehe-Recht gleichgestellt. Im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen werden auf dem Kontinent lediglich von Israel und Armenien anerkannt. (cw/dpa)