Hessen: Starke Verluste für CDU und SPD

18:12h,

Bei der Landtagswahl in Hessen haben am Sonntag sowohl die regierende CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier als auch die SPD des erneuten Herausforderers Thorsten Schäfer-Gümbel deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der Hochrechnung der ARD von 23.27 Uhr zufolge landete die CDU bei 26,9 Prozent (-11,4), die SPD bei 20,1 (-10,6). Nach der Landtagswahl in Bayern vor zwei Wochen wurden so erneut die Beteiligten der großen Koalition im Bund abgestraft.



Die Grünen hingegen legten erneut deutlich zu, von 11,1 Prozent auf 19,6; sie stellen mit dem Spitzenkandidaten und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir einen der beliebstenen Politiker des Landes und könnten noch die SPD überholen. Erstmals in den Landtag zieht die AfD ein, die 2013 noch 4,1 Prozent geholt hatte. Die rechte Partei schaffte 13,1 Prozent und ist nun in jedem Landesparlament Deutschlands vertreten.



Leichte Zuwächse erzielten Linke und FDP: Die Liberalen steigerten sich von 5 auf 7,7 Prozent, die Linke von 5,2 auf 6,2 Prozent. In der knappen ARD-Hochrechnung mit Ausgleichsmandaten kommt die CDU auf 40 Sitze, SPD auf 30 und Grüne auf 29. Die FDP holt 11 Mandate, die Linke 9 und die AfD 19. Damit hätte eine "Große Koalition" eine theoretische Mehrheit von einer Stimme, während der bisherigen schwarz-grünen Regierung eine Stimme fehlt. Möglich wäre demnach auch Jamaika (klare Mehrheit) und eine Ampel (eine Stimme). Die knappen Mehrheiten schwankten allerdings mehrfach im Laufe des Abends, in der ZDF-Hochrechnung von 23.37 Uhr hat auch Schwarz-Rot keine Mehrheit. Gewissheiten könnte erst das Endergebnis bringen. Bouffier sagte am Abend in den "Tagesthemen", man werde mit Grünen, SPD und FDP reden. Priorität habe Schwarz-Grün und wenn das nicht reiche eine Jamaika-Koalition.



Rund 4,4 Millionen Menschen waren dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung des regulär 110 Abgeordnete zählenden Landesparlaments zu entscheiden: 55 Sitze nach Erststimme in den Wahlkreisen, 55 Sitze nach Zweitstimme zu Partei-Landeslisten. Mit diesem aktuellen Ergebnis könnten für die Grünen mindestens drei queere Kandidaten in den Landtag einziehen: Der Grünen-Landeschef Kai Klose, der auch Bevollmächtigter der schwarz-grünen Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung ist, die Studentin Vanessa Gronemann, bislang Sprecherin der Partei für Queerpolitik im Kasseler Rathaus, und Felix Martin. Der 23-Jährige könnte nach Carsten Schatz, der für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, der zweite offen HIV-positive Politiker in einem Landesparlament werden (queer.de berichtete). Die Grünen hatten am Sonntag noch mehr Grund zur Freude: In Darmstadt erzielten sie offenbar erstmals ein Direktmandat.

AfD will queere Fortschritte zurücknehmen

In der queeren Politik hatte Hessen in den letzten fünf Jahren unter Schwarz-Grün einige Fortschritte erzielt. So wurde ein Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt entwickelt und ein Lehrplan verabschiedet, der ein Augenmerk auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt legt – die CDU mit Bildungsminister Alexander Lorz (CDU) verteidigte die Schulaufklärung auch gegen mehrfache Besuche der "Demo für alle" und Stimmungsmache der AfD.



Wahlprüfsteine-Auswertung von hessen-waehlt-queer.de nach Antworten der Parteien und im AfD-Fall nach Wahlprogramm

In den Wahlprüfsteinen queerer Verbände schnitt die CDU dennoch am schlechsten von allen antwortenden Parteien ab, weil sie bezogen auf Kitas etwa vor einer "Früsexualisierung" warnte. Die AfD meint in ihrem Wahlprogramm unter anderem, der bestehende Lehrplan mit "Frühsexualisierung" und "Gender-Ideologie" müsse "aus moralischer und verfassungsrechtlicher Sicht umgehend zurückgezogen werden": Es sei ein "unvereinbarer Verstoß gegen das Indoktrinationsverbot, wenn Kindern die Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen vermittelt und insbesondere Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen (LSBTTIQ) als gleichwertige Erscheinungsformen menschlicher Sexualität dargestellt werden, noch dazu, wenn sie gleichberechtigt neben der gesetzlich geschützten Ehe stehen sollen."



Video | Bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen wie hier Mitte August in Wiesbaden hatte die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch unter Applaus angekündigt, die Ehe für alle wieder abschaffen zu wollen. Auch machte sie sich immer wieder Stimmung gegen Transpersonen. Quelle: Livestream AfD Wiesbaden / Facebook

Mit der Abstimmung in Hessen endet das Wahljahr 2018. Im nächsten Mai werden das Europaparlament und der Landtag in Bremen neu bestimmt, im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.