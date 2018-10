Hirschfeld-Stiftung kündigt Konto bei der Deutschen Bank

Heute, 04:42h,

Durch einen hochpeinlichen Tweet und ein katastrophales Krisenmanagement hat die Deutsche Bank einen prominenten Kunden verloren: Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld kündigte am Montagabend über Twitter an, ihr Konto bei Deutschlands größtem Kreditinstitut aufzulösen.



Anlass ist ein Tweet, der bereits über drei Wochen zurückliegt. "Präsidentschaftswahlen gehen am Sonntag in die erste Runde – der neoliberale Bolsonaro ist Wunschkandidat der Märkte", postete die Deutsche Bank am 5. Oktober vor dem ersten Wahlgang in Brasilien. Vieler Nutzer warfen dem Unternehmen daraufhin eine Verharmlosung und unverhohlene Unterstützung des rechtsextremen Politikers Jair Bolsonaro vor, der immer wieder Frauen, Schwarze und LGBTI beleidigt und Sympathie für die frühere Militärdiktatur zeigte.

Deutsche Bank bedauert "falschen Eindruck"

Die Deutsche Bank reagierte erst zehn Tage später auf den Shitstorm – mit einer Lüge und hanebüchenen Rechtfertigung. "Die Deutsche Bank unterstützt keine Parteien und Politiker", heißt es in einem Tweet vom 15. Oktober zum einen wahrheitswidrig. Zum anderen erklärte das Unternehmen: "Bei der Aussage handelte es sich um eine Auswertung der Markteinschätzung, sie stammt aus unserem täglichen Newsletter 'Perspektiven am Morgen'."



Der erwähnte Newsletter lässt indes etwas mehr Distanz erkennen als der Tweet. Dort heißt es: "Der Markt scheint seinen Wunschkandidaten bereits gefunden zu haben: Der neoliberale Bolsonaro versprach, im Falle seines Wahlsiegs auch Staatsbetriebe verkaufen zu wollen, um den Haushalt zu sanieren." Zudem wird der Politiker dort zusätzlich als "rechtskonservativ" eingeordnet. Doch erst nach weiteren zehn Tagen konnte sich die Deutsche Bank zu einer halbherzigen Entschuldigung durchringen: "Wir bedauern, dass durch die Verkürzung eines Tweets ein falscher Eindruck entstanden ist", schrieb das Unternehmen am 25. Oktober in einer weiteren Twitter-Nachricht.



Nach Bolsonaros Sieg in der Stichwahl am Sonntag ging der erste Tweet der Deutschen Bank erneut viral – so reagierte schließlich auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. "Unsere Grundsätze – auch unsere Anlagestrategie – sind mit den Aussagen der Deutschen Bank nicht vereinbar", begründete Stiftungsvorstand Jörg Litwinschuh die Kündigung des Geschäftskontos auf Facebook. So darf das Hirschfeld-Vermögen u.a. "nicht in Anlagen von Unternehmen investiert werden, deren Aktivitäten (z.B. Diskriminierung von Minderheiten) eindeutig den Zwecken der Stiftung widersprechen". Auch die beauftragten Dienstleister müssen sich an diese Grundsätze halten.



Deutsche Bank unterstützte Donald Trump



Bei der Falschaussage, dass sie keine Parteien und Politiker unterstütze, ruderte die Deutsche Bank bislang nicht zurück. Laut dem Verein Lobbycontrol spendete das Kreditinstitut seit dem Jahr 2000 über 2,8 Millionen Euro an die CDU, über 1,3 Millionen an die FDP, 380.000 Euro an die SPD, über 195.000 Euro an die CSU und über 70.000 Euro an die Grünen. Großzügig zeigt sich das Unternehmen nicht nur in Deutschland: Nach Angaben der amerikanischen Nichtregierungsorganisation "Center for Responsive Politics" (CRP) in Washington flossen über 30.000 Dollar in den Wahlkampf für Donald Trump.



Bolsonaro über Sohn: lieber tot als schwul



Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder mit LGBTI-feindlichen Entgleisungen für Aufsehen. International bekannt wurde er durch sein Interview mit Stephen Fry in dessen Dokumentation "Out There", in dem er die Existenz von homophober Gewalt in Brasilien verleugnete und verkündete, dass kein brasilianischer Vater jemals Stolz auf einen schwulen Sohn wäre (queer.de berichtete).



Vergangenes Jahr verurteilte ihn ein Gericht wegen Volksverhetzung zur Zahlung von 150.000 Real (34.000 Euro) – Anlass war ein Interview aus dem Jahr 2011, in dem er unter anderem erklärt hatte, dass seine Kinder nie einen schwulen Sohn zur Welt bringen würden, weil sie eine "gute Erziehung" genossen hätten. Bei dem Interview fügte er hinzu, dass er einen schwulen Sohn nicht lieben könne: "Mir wäre lieber, er würde bei einem Unfall sterben", so Bolsonaro. (cw)