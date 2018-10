Aids-Hilfe: Wahl von HIV-positivem Politiker ist ein "starkes Signal"

Heute, 12:41h,

Die Wahl des 23-jährigen Auszubildenden Felix Martin in den Landtag von Wiesbaden ist nach Ansicht der Aids-Hilfe Hessen ein "starkes Signal für die Teilhabe von Menschen mit HIV". Das teilte Landesvorstandsmitglied Barbara Passolt am Dienstag mit. Der schwule Grünenpolitiker aus dem Werra-Meißner-Kreis im Nordosten Hessens wird nach der Landtagswahl vom Sonntag nicht nur der jüngste Abgeordnete im Wiesbadener Parlament sein, sondern auch der erste offen HIV-Positive. Seinen Einzug verdankt Martin dem starken Ergebnis der Grünen, die mit 19,8 Prozent zweitstärkste Kraft wurden.



Deutschlandweit ist bislang nur ein einziger anderer offen HIV-Positiver in ein Landesparlament eingezogen: Der Linkspolitiker Carsten Schatz ist seit 2013 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (queer.de berichtete).

Passolt: HIV-Positive werden grundlos diskriminiert

Aids-Hilfe-Vorstandsmiglied Passolt beklagte, es gebe leider nach wie vor zu wenige Menschen in gesellschaftlichen Spitzenpositionen, die offen mit HIV lebten. Überhaupt sei HIV im Berufsleben ein Tabuthema. Die Gründe: Angst der Betroffenen vor Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung sowie diffuse Ängste vor Menschen mit HIV. "Dabei gibt es kein Berufsfeld, in dem HIV-positive Menschen aufgrund ihrer Erkrankung nicht arbeiten könnten. Sie sind genauso leistungsfähig und nicht häufiger krankgeschrieben als Menschen ohne HIV. Ein Ansteckungsrisiko hat in Alltags- und Berufssituationen noch nie bestanden", so Passolt.



Auch ein Ausschluss, der mit Verletzungsrisiken begründet wird, wie im Bereich der Chirurgie, sei unter der Bedingung der aktuellen HIV-Therapie unbegründet. Denn HIV-positive Menschen in guter Therapie seien selbst nicht mehr infektiös. Passolt kritisierte, dass mancher Arbeitgeber im Gesundheitswesen trotz dieser Fakten bei der Einstellung einen "freiwilligen" HIV-Test verlange. "HIV-Tests gehören nicht in das Berufsleben", so das Vorstandsmitglied der Aids-Hilfe.



Noch wichtiger als die Beendigung solcher Praktiken sei aber der aktive Einsatz gegen Diskriminierung. Insbesondere große Arbeitgeber und die öffentliche Verwaltung seien als Vorbilder hierzu aufgerufen. Die Wahl Martins könnte ein "starkes Signal für ein diskriminierungsfreies Berufsleben" sein.

Martin: "Ich wil zeigen, dass man heute auch mit HIV ein ganz normales Leben führen kann"

Felix Martin hatte erst vergangenes Jahr von seiner HIV-Infektion erfahren. Der Neuabgeordnete erklärte am Dienstag, dass ihm zunächst der Bezug zum Thema gefehlt habe. "Es hätte mir damals sehr geholfen, Betroffene zu kennen. Deshalb habe ich mich entschieden, selbst offen mit meiner eigenen Infektion umzugehen", so Martin.



"Durch die Politik stehe ich immer wieder in der Öffentlichkeit, das will ich nutzen, um den Menschen zu zeigen, dass man heute auch mit HIV ein ganz normales Leben führen kann." Er wolle auch dazu beitragen, "dass der Landtag genauso bunt und vielfältig ist wie unsere Gesellschaft".



Neben Martin gehört der neuen 29-köpfigen Landtagsfraktion der Grünen mit Antidiskriminierungsstaatssekretär Kai Klose ein weiterer offen schwuler Politiker an. Auch die 29-jährige lesbische Politikerin Vanessa Gronemann schaffte den Einzug ins Parlament. Sie war bislang in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung grüne Sprecherin für Sport, Gesundheit, Tourismus und LSBTTIQ. (dk)