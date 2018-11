Schwule akzeptieren eher Partner mit niedrigerem Bildungsstand

Heute, 14:04h,

Bei der deutlichen Mehrheit der Paare in Deutschland haben die beiden Partner einen ähnlichen Bildungsstand. Dennoch gibt es leichte Unterschiede zwischen heterosexuellen, lesbischen und schwulen Beziehungen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, haben bei fast zwei Dritteln (63 Prozent) aller gemischtgeschlechtlichen Beziehungen Mann und Frau eine ähnlich umfangreiche Ausbildung absolviert. Dass der Mann höher qualifiziert ist, kommt in 27 Prozent aller heterosexuellen Beziehungen vor. Bei 10 Prozent aller gemischtgeschlechtlichen Paare in Deutschland hat die Frau bildungstechnisch die Nase vorn.

Ergebnisse basieren auf Mikrozensus

Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren liegt bei fast zwei Dritteln (63 Prozent) ein ähnlicher Bildungsstand der Partner vor. Nach dem Geschlecht differenziert trifft das allerdings nur auf 60 Prozent der schwulen Männer zu. In lesbischen Beziehungen haben 66 Prozent der Frauen eine vergleichbare Ausbildung.



Die Ergebnisse basieren laut den Statistikern auf dem Mikrozensus 2017, für den jährlich ein Prozent der Haushalte befragt wird. Für die Auswertung wurden Ehepaare und Lebensgemeinschaften nach dem International Standard Classification of Education (ISCED) betrachtet, einer Kombination aus Schul- und Berufsbildungsabschluss. (cw/dpa)