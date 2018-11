Toter Schüler in Wenden wurde Opfer einer Beziehungstat

Heute, 03:17h,

Der zunächst vermisste und am Mittwoch aufgefundene 16-jährige Schüler aus Wenden im Sauerland wurde Opfer eines Tötungsdeliktes. Nach umfangreichen Ermittlungen gestand ein 14-Jähriger bei der richterlichen Vernehmung die Tat, vermeldeten die Staatsanwaltschaft Siegen, die Mordkommission aus Hagen sowie der Kreispolizeibehörde Olpe am Donnerstag.



Der homosexuelle Jugendliche hatte sich bei einer polizeilichen Vernehmung in Widersprüche verwickelt, so dass er in den Fokus der Ermittler geriet. Gleichzeitig wurden die Durchsuchungsmaßnahmen in den Bereich des Schulzentrums in Wenden verlagert. Dort wurde der Leichnam schließlich am Mittwochabend aufgefunden. Den 14-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest.

Mit eigenen Händen erwürgt

Bei der Obduktion des Opfers hatten die Gerichtsmedizin Gewalteinwirkung auf dem Hals festgestellt. Bei der Vorführung vor dem Amtsgericht Lennestadt gab der Schüler zu, seinen Freund mit seinen Händen erwürgt zu haben. Nach Aussage des Tatverdächtigen kam es zwischen den beiden Jugendlichen zu einem Streit, weil der 16-Jährige die Beziehung habe beenden wollen. Anders als beim Opfer war das Schwulsein des 14-Jährigen schon vor der Tat bekannt. Wie lange die beiden Jugendlichen zusammen waren, konnten die Ermittler nicht sagen.



Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Tat im Affekt begangen wurde. Der 14-Jährige sei trotz des Altersunterschieds dem Opfer körperlich überlegen gewesen. Nach dem Geständnis habe der Tatverdächtige, der bislang nicht auffällig geworden sei und aus einem "geordneten Elternhaus" stamme, "Reue in gebotenem Umfang" gezeigt, so die Ermittler.



Der 14-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwarten eine Anklage wegen Totschlags und bis zu zehn Jahre Haft. (cw/ots)