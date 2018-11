USA: Großkonzerne kritisieren Trump für Trans-Diskriminierung

slgckgc / flickr) Auch das amerikanische Traditionsunternehmen Coca-Cola will verhindern, dass Transpersonen von der Trump-Regierung diskriminiert werden (Bild:

56 in den Vereinigten Staaten tätige Großunternehmen haben ein Dokument unterzeichnet, in dem sie die Trump-Regierung auffordern, Transpersonen gleich zu behandeln. Unter den Firmen befinden sich weltweit tätige Konzerne wie Coca-Cola, Pepsi, Nike, Levi Strauss, Apple, IBM, Airbnb, Uber, Microsoft, Facebook und Amazon. Als einziges deutsches Unternehmen schloss sich die Deutsche Bank der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung an. Die Firmen beschäftigen allein in den USA rund fünf Millionen Menschen und haben einen Umsatz von insgesamt 2,4 Billionen Dollar.



Anlass für das Schreiben ist ein im vergangenen Monat bekannt gewordener Plan der Trump-Regierung, durch den künftig die Existenz von Transpersonen regelrecht geleugnet wird, indem das anerkannte Geschlecht nur noch von den Genitalien einer Person zur Geburt abhängig gemacht wird. Das könnte einschneidende Auswirkungen auf die Betroffenen haben, etwa beim Diskriminierungsschutz oder dem Zugang zur Krankenversicherung (queer.de berichtete). Trans-Organisationen warnten, aufgrund der geplanten Änderungen herrsche Panik bei Betroffenen. Der Telefonberatungsdienst Trans Lifeline meldete etwa am Tag nach der Bekanntgabe der geplanten neuen Richtlinien vier Mal so viele Anrufe wie üblich.



Just today, we've gotten 2x the normal number of first-time callers and 4x the number of total callers.



Donations keep our Hotline running and our Microgrants flowing – give today and help us serve our community.#WontBeErased #TransRightsAreHumanRightshttps://t.co/Hm2kKb1YgJ Trans Lifeline (@TransLifeline) October 22, 2018 Twitter / TransLifeline

"Was Trans-Personen schadet, schadet unseren Unternehmen."

Die unterzeichnenden Unternehmen erklärten, sie stünden auf der Seite "der Millionen von Menschen in Amerika, die sich als transgender, nicht-binär oder intersexuell identifizieren". Diese Menschen müssten, wie alle anderen auch, "mit Respekt und Würde" behandelt werden.



"Wir lehnen jegliche Versuche durch die Verwaltung oder den Gesetzgeber ab, den Schutz von Transpersonen aufzuheben", heißt es in dem Papier. Auch die Privatsphäre dieser Menschen müsse geachtet werden. Die Unternehmen stellten ferner klar, dass Vielfalt "gut fürs Geschäft" sei und Diskriminierung "enorme Kosten" verursache. "Transpersonen sind geliebte Familienmitglieder, Freunde und Kollegen. Was Trans-Personen schadet, schadet unseren Unternehmen." (dk)