"Bohemian Rhapsody" spielt weltweit 141 Millionen Dollar ein

Rami Malek begeistert Publikum und Kritiker als Freddie Mercury (Bild: 20th Century Fox)

Heute, 10:55h,

"Bohemian Rhapsody" ist weltweit ein Erfolg an den Kinokassen: Der Film um Sänger Freddie Mercury und seine Kultband Queen spielte laut "Forbes" am vergangenen Wochenende rund 141 Millionen Dollar ein. Die Produktionskosten lagen um die 50 Millionen Dollar.



Allein in den Vereinigten Staaten und Kanada gaben Kinobesucher bereits 50 Millionen Dollar aus und katapultierten die britisch-amerikanische Produktion damit deutlich an die erste Stelle. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der ebenfalls neu eingestiegene Fantasyfilm "Der Nussknacker und die vier Reiche", der rund 20 Millionen Dollar einspielte, sowie die romantische Komödie "Nobody's Fool", die 14 Millionen Dollar an Einnahmen generieren konnte.

Kritiker gespalten

Kritiker waren über den Film gespalten: Einhellig Lob erhielt der amerikanische Schauspieler Rami Malek für seine Darstellung des bisexuellen Frontmanns Freddie Mercury. Auch die Darstellung der musikalischen Auftritte der Band begeisterten die Kritiker. Geteilte Meinungen gab es über die Qualität der Filmhandlung; so wurde mehrfach kritisiert, dass die Geschichte zu oberflächlich erzählt werde. Außerdem komme der LGBTI-Bezug ein wenig zu kurz – das könnte insbesondere am Ziel der Filmemacher gelegen haben, dass "Bohemian Rhapsody" in den USA als jugendfrei (PG-13) eingestuft wird.



"Bohemian Rhapsody" könnte auch bei den Oscars eine Rolle spielen, insbesondere Rami Malek werden gute Chancen eingeräumt, die Trophäe als bester Hauptdarsteller zu gewinnen. Laut Wettbüros gehört er neben Bradley Cooper ("A Star Is Born") und ("Vice") zu den Favoriten.

Lange Enstehungsgeschichte

Der Queen-Film hat eine lange Entstehungsgeschichte: Bereits 2010 wurde bekannt gegeben, dass Sacha Baron Cohen ("Borat", "Brüno", "Who Is America") die Rolle des Freddie Mercury übernehmen werde (queer.de berichtete). Nach jahrelangen Debatten warf der britische Komiker schließlich 2013 das Handtuch – angeblich wegen "kreativen Differenzen" mit Mercurys ehemaligen Bandkollegen. Gitarrist Brian May bezeichnete Cohen später in einem Interview als "Arsch". Nach dem Abgang Cohens war eine Weile lang auch der schwule Schauspieler Ben Whishaw ("A Very English Scandal") für die Rolle des Queen-Sängers im Gespräch.



Ebenso chaotisch verlief die Auswahl des Regisseurs: So übernahm der bisexuelle Amerikaner Bryan Singer die Regie, als der Film im Herbst letzten Jahres gedreht wurde. Als fast alle Dreharbeiten beendet waren, wurde er Anfang Dezember gefeuert – angeblich, weil er bei den Dreharbeiten in London wiederholt ohne Begründung nicht erschienen sei (queer.de berichtete). Ein möglicher weiterer Grund könnten die Vorwürfe mehrere Männer gewesen sein, die den Regisseur im Rahmen der damals beginnenden #MeToo-Debatte beschuldigten, sie sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe waren zwar bereits mehrere Jahre alt, allerdings gerieten sie in der Berichterstattung um Harvey Weinstein und Kevin Spacey erneut in die Schlagzeilen. Im Oktober verteidigte sich Singer erneut gegen neue Missbrauchsvorwürfe (queer.de berichtete).



Am Ende wurde Singer vom englischen Schauspieler Dexter Fletcher ersetzt, der zuletzt bei mehreren Filmen Regie führte, etwa bei "Eddie the Eagle – Alles ist möglich". Fletcher dreht mit "Rocketman" auch noch einen weiteren Biografie-Film über einen bekannten schwulen Sänger – über Elton John. Die Hauptrolle hat der Waliser Taron Egerton ("Kingsman") übernommen (queer.de berichtete). Bei "Bohemian Rhapsody" ist Singer offiziell als Regisseur des Films angegeben, während Fletcher als ausführender Produzent im Vorspann aufgeführt wird. (dk)