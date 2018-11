Loona ist Stargast bei Wiesbadener Aids-Gala

Heute, 12:57h, noch kein Kommentar

Das pittoreske Kurhaus Wiesbaden erstrahlt am Abend des 8. Dezember erneut im Glanz der roten Schleife. Bereits zum 31. Mal lädt die Aids-Hilfe Wiesbaden lädt zur Ballnacht im Kurhaus ein. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Kultur- und Partyereignis steht in der Tradition der großen Aids-Gala und dem Engagement für den Kampf gegen HIV und Aids und für die Solidarität mit den betroffenen Menschen.



Auch in diesem Jahr konnten die Veranstalter wieder einen hochkarätigen Stargast buchen: Nachdem in den letzten Jahren Interpreten wie Mary Roos, Peter Schilling oder Sydney Youngblood die Besucher begeisterten, hat sich in diesem Jahr Loona angekündigt. Die 42-jährige Niederländerin ist vor allem durch ihre Hits "Bailando" und "Hijo de la Luna" aus dem Jahr 1998 bekannt, die beide die Nummer eins der deutschen Charts erobern konnten. Weitere Top-Ten-Hits waren "Mamboleo", "Latino Lover" und "Rhythm of the Night".

Loona wird am späten Abend auf der Hauptbühne auftreten. Auf den insgesamt vier Bühnen des Kurhauses haben sich auch weitere hochkarätige Künstler angekündigt, darunter etwa Andreas Mündnich, Baxtor Blue Eye, Cherry, die City Live Band, Funky Freds, Gagé sowie Sigi's JAZZ Men. Moderiert wird die Ballnacht von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz.



Selbstverständlich organisieren die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder eine große Tombola mit hunderten attraktiven Preisen – und einem ganz besonderen Hauptgewinn: Die französische Fluggesellschaft Air France verlost einen Fluggutschein für zwei Personen von Deutschland nach Le Rèunion inklusive aller Steuern und Gebühren. Der Hauptpreis wird gegen Mitternacht verlost; jedes Gewinn-Los hat hier eine nochmalige Gewinnchance. Der Erlös aus der Tombola – und auch aus dem Ticketverkauf – kommt ausschließlich der Arbeit der Aids-Hilfe Wiesbaden e.V. zugute.



Das Kurhaus Wiesbaden ist einer der schönsten Locations in Deutschland

Die Schirmherrschaft für diesen Ball hat in diesem Jahr Nancy Faeser, die Generalsekretärin der hessischen SPD, übernommen. Die Juristin ist seit 2003 Mitglied des Landtags in Wiesbaden. (pm/cw)