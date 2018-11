Lange Haftstrafen nach Foltertod von Sqeezer-Sänger Jim Reeves

Jim Reeves im "Sqeezer"-Video zum Song "Sweet Kisses"

Heute, 17:42h, noch kein Kommentar

Das Berliner Landgericht hat am Dienstag zwei Männer wegen der Tötung des bisexuellen Sänger Jim Reeves zu Haftstrafen verurteilt. Der 31-jährige Pawel A. muss für 14 Jahre ins Gefängnis, der 24-jährige Adam K. erhielt 13 Jahre. Sie wurden des besonders schweren Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerem sexuellem Missbrauch einer wehrlosen Person schuldig gesprochen.



Die Männer hatten dem Urteil zufolge Reeves Ende Januar 2016 in einem Hostelzimmer zu Tode gequält. K. gestand im Prozessverlauf, ihr 48-jähriges Opfer mit einem Stuhlbein vergewaltigt zu haben. Der in den Neunzigerjahren mit der Band Sqeezer bekannt gewordene Reeves starb in Folge schwerer innerer Verletzungen durch die ihm zugefügten Rippenbrüche.



Die Angeklagten erklärten den Gewaltexzess mit sexuellen Avancen des später Getöteten. Darüber sei es zu einem Streit gekommen, der unter massivem Alkoholeinfluss eskaliert sei. Sie bestritten, den dunkelhäutigen und offen bisexuellen Künstler aus rassistischen oder homophoben Motiven getötet zu haben.

"Homophobe Grundstimmung der Angeklagten"

Das Gericht folgte mit seinem Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die für beide Angeklagten jeweils 14 Jahre und sechs Monate Haft gefordert hatte. Der Richter erklärte laut "Bild", die Tat deute auf eine "homophobe Grundstimmung der Angeklagten" hin.



Die Nebenkläger drangen in dem 14 Monate währenden Prozess im Namen mehrerer Angehöriger auf lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes und kündigten an, eine Revision zu prüfen. Ein Anwalt erklärte, dass die Gesinnung hinter der Tat nicht aufgeklärt worden sei.



Reeves hatte seine späteren Mörder Anfang 2016 in einen Sechs-Bett-Zimmer eines Hostels am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg kennengelernt. Dort war er eingezogen, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte.



Die Ermittler der Mordkommission hatten Adam K. bereits knapp drei Wochen nach der Tat als Verdächtigen ermitteln können. Er war daraufhin in der westpolnischen Gemeinde Brzezno festgenommen worden. Die Fahndung nach dem zweiten Angeklagten war schwieriger verlaufen: Ein Jahr lang hatten deutsche, polnische und spanische Ermittler den Mann bei seiner Flucht durch Europa verfolgt. Der 29-Jährige konnte schließlich im Februar 2017 in der Nähe von Barcelona festgenommen werden. (AFP/dk)