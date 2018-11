Erster offen schwuler Gouverneur der USA

Heute, 07:54h,

Die Zwischenwahlen in den USA haben nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse im US-Parlament verschoben. Bei der Abstimmung auf verschiedenen Ebenen haben auch mehrere Politiker Geschichte geschrieben: als "erste Vertreter ihrer Art" im US-Parlament oder in ihrem Bundesstaat.



So rückt der Demokrat Jared Polis als erster offen schwuler Mann auf einen Gouverneurs-Posten in den USA auf – und zwar in Colorado. Der 43-Jährige erzielte über 51 Prozent der Stimmen und liegt damit klar vor dem Republikaner Walker Stapleton, für den nur rund 45 Prozent der Wähler stimmten.

Polis hat mit seinem Partner zwei Kinder

Der Self-Made-Millionär, der um die Jahrtausendwende mit Internetfirmen wie ProFlowers.com enorme Gewinne erzielen, ist bereits seit 2009 Kongressabgeordneter. Im Wahlkampf machte er sich insbesondere gegen die von der Republikanern geforderten Steuersenkungen mobil und setzte sich für eine weitere Liberalisierung von der Nutzung der in Colorado legalen Droge Cannabis stark. Im Parlament hatte sich Polis stets für LGBTI-Rechte engagiert. Mit seinem Partner hat er zwei Kinder.



Zwei weitere demokratische LGBTI-Kandidaten scheiterten am Dienstag dagegen bei Gouverneurswahlen. Demoskopen hatten der Transfrau Christine Hallquist in Vermont und der lesbische Kandidatin Lupe Valdez in Texas ohnehin nur Außenseiterchancen gegen die republikanischen Amtsinhaber eingeräumt. Hallquist, die erste Transkandidatin einer großen Partei bei Gouverneurswahlen in der US-Geschichte, unterlag dem beliebten Regierungschef Phil Scott mit 39 gegenüber 57 Prozent. Valdez musste sich dem homophoben Gouverneur Greg Abbott mit 42 zu 57 Prozent geschlagen geben.



Bislang war erst einmal ein offen schwuler Kandidat zu Gouverneurswahlen angetreten: 2014 unterlag Mike Michaud im Bundesstaat Maine dem LGBTI-feindlichen republikanischen Amtsinhaber Paul LePage mit 43 zu 48 Prozent.



Außerdem war der schwule Politiker Jim McGreevey von 2002 bis 2004 Gouverneur des Bundesstaates New Jersey. Der damals mit einer Frau verheiratete Demokrat outete sich allerdings erst, als die Presse über seine Affäre berichtete ("Die Wahrheit ist, dass ich ein schwuler Amerikaner bin") – und erklärte am gleichen Tag seinen Rücktritt (queer.de berichtete).



Erste und bislang einzige LGBTI-Gouverneurin, die ihre sexuelle Orientierung nicht versteckte, war die bisexuelle Demokratin Kate Brown, die 2015 nach dem Rücktritt von John Kitzhaber das Amt als Regierungschefin des Bundesstaates Washington übernahm. Sie muss sich alle zwei Jahre Wahlen stellen: Bei den Wahlen 2016 erhielt 51 Prozent der Stimmen, ihr republikanischer Kontrahent Bud Pierce kam auf nur 43 Prozent. Am Dienstag verteidigte sie ihren Posten gegen den Republikaner Knute Buehler mit 50 zu 44 Prozent. (cw/dpa)