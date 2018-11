Zehn Schwule auf Urlaubsinsel Sansibar festgenommen

Kein Paradies für Schwule und Lesben: Strandort Pongwe auf Sansibar

Heute, 09:32h,

Die Polizei auf der Urlaubsinsel Sansibar vor der Küste Tansanias hat Amnesty International zufolge zehn mutmaßlich homosexuelle Männer festgenommen. Die "schockierenden" Festnahmen zeigten, dass Tansania Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolge, erklärte der stellvertretende Ostafrika-Direktor der Menschenrechtsorganisation, Seif Magango.



Die Männer sollen im Strandort Pongwe eine gleichgeschlechtliche Hochzeit gefeiert haben, wie Amnesty International am Dienstagabend weiter erklärte. Die Insel Sansibar ist auch bei europäischen Urlaubern ein beliebtes Reiseziel.

Bis zur 30 Jahre Haft auf Homosexualität

Männliche Homosexualität ist in Tansania, wie in vielen afrikanischen Ländern, verboten. In dem ostafrikanischen Staat drohen bei Verurteilung bis zu 30 Jahre Haft, dies kommt aber selten vor. Lesbischer Sex ist in den meisten Regionen des multi-religiösen Landes erlaubt, nur in Sansibar droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Regierung von Präsident John Magufuli nahm zuletzt eine immer intolerantere Position zur Homosexualität ein (queer.de berichtete).



Ende Oktober hatte der Gouverneur der Wirtschaftsmetropole Daressalam erklärt, er habe eine Liste von 200 angeblich homosexuellen Menschen erstellen lassen. Sollte sich deren Neigung beweisen lassen, würden sie angeklagt werden, kündigte er an (queer.de berichtete). Nach internationaler Kritik distanzierte sich die Regierung von dem Vorhaben (queer.de berichtete). Die Europäische Union bedauerte die "Verschlechterung der Menschenrechtssituation" und rief ihren Botschafter zu Konsultationen nach Brüssel zurück. (cw/dpa)