Regenbogen über dem Kongress

Auch das Wetter in Washington macht deutlich, dass der neue Kongress bunter wird (Bild: Screenshot CNN)

Von Dennis Klein

Heute, 09:56h,

Die demokratische Partei der Vereinigten Staaten hat erstmals seit den Wahlen 2008 eine Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen. Bei den Midterms konnte die Oppositionspartei den regierenden Republikanern mindestens 26 Wahlkreise abringen. Für Präsident Donald Trump könnte der Verlust der Mehrheit problematisch sein, da diese Parlamentskammer nicht nur Gesetze beschließen darf, sondern auch über erhebliche Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten verfügt und ihm so das Leben schwer machen kann.



In der anderen Parlamentskammer, dem Senat, konnten die Republikaner allerdings wie erwartet ihre knappe Mehrheit halten – möglicherweise können sie diese sogar ausbauen. Der Senat ist vor allem deshalb wichtig, weil dort die von Präsident Trump ernannten Richter bestätigt werden müssen – und die Regierung hier vermehrt auf erzkonservative Parteifreunde statt auf unabhängige Juristen setzt.



LGBTI-Aktivisten zeigten sich über den Erfolg der demokratischen Partei erleichtert. Die Human Rights Campaign, die größte LGBTI-Organisation des Landes, schrieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Twitter: "Eine Mehrheit für die Gleichstellung im Repräsentantenhaus ist sicher. Jetzt habe im Parlament ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz Chancen auf eine Mehrheit.



BREAKING: Pro-equality majority secured in the House on #ElectionNight.



That means we are one step closer to passing the Equality Act. pic.twitter.com/JSWs7o7P2I Human Rights Campaign (@HRC) November 7, 2018 Twitter / HRC

Auch mehrere LGBTI-Politiker schafften den (Wieder-)Einzug ins Parlament, alle von ihnen waren Demokraten: Im Repräsentantenhaus erneut vertreten ist etwa der schwule Demokrat David Cicilline, der in seinem Wahlkreis in Rhode Island 67 Prozent der Stimmen erringen konnte. Sean Patrick Maloney hielt in seinem Wahlkreis in New York seinen republikanischen Gegenkandidaten mit 55 Prozent in Schach. Erneut wiedergewählt wurde auch Mark Pocan aus Wisconsin, der keinen Gegenkandidaten in seinem Wahlkreis hatte.



Honored and humbled to have the opportunity to serve Rhode Island in Congress for the next two years. Thank you to all who voted today! David Cicilline (@davidcicilline) November 7, 2018 Twitter / davidcicilline | David Cicilline bedankt sich bei seinen Wählern

Neu im Repräsentantenhaus vertreten ist die lesbische Kandidatin Sharice Davids. Die Anwältin und ehemalige Kampfsportlerin schlug den Republikaner Kevin Yoder, der den Wahlkreis seit 2010 vier Mal gewinnen konnte. Davids kam auf 53 Prozent, Yoder nur auf 44 Prozent. Sie ist damit die einzige Demokratin im US-Repräsentantenhaus aus dem Staat Kansas. Die 38-jährige Tochter einer alleinerziehenden Veteranin war außerdem in den Schlagzeilen, weil sie neben Deb Haaland eine von zwei Ureinwohnerinnen war, die sich erfolgreich für das Repräsentantenhaus bewarben. Bislang war noch nie eine Ureinwohnerin in den Kongress gewählt worden.



Die erste offen lesbische Senatorin Tammy Baldwin schaffte ebenfalls den Wiedereinzug: Sie setzte sich mit 55 zu 45 Prozent in Wisconsin gegen ihre republikanische Gegenkandidatin durch – immerhin in einem Bundesstaat, den vor zwei Jahren Donald Trump gewinnen konnte.



In vielen Bundesstaaten gab es auch Volksentscheide. Bundesweit besonders beachtet wurden Abstimmungen über die Legalisierung von Cannabis. Die Bevölkerung von Michigan stimmte dafür, die Freizeitnutzung der weichen Drogen zu erlauben, während North Dakota an der Prohibition festhielt – in Utah und Missouri darf Cannabis außerdem nach dem Willen der Wähler künftig als Medizin verschrieben werden.



Eine Abstimmung über LGBTI-Rechte gab es in Massachusetts ("Question 3"): Dort stimmten 67 Prozent für die Beibehaltung des Diskriminierungsschutzes für Transpersonen. Trans-Gegner hatten versucht, ein vom Parlament beschlossenes entsprechendes Gesetz mit direkter Demokratie auszuhebeln. Das Abstimmungsergebnis bedeutet, dass erstmals in der US-Geschichte das Volk den Schutz von Trans-Rechte bestätigte. Die Aktivisten von "Vote Yes On 3" hoffen nun auf einen "Domino-Effekt" für die Trans-Bewegung in anderen Bundesstaaten.



US-Präsident Donald Trump, der von LGBTI-Aktivisten wegen homophober Initiativen wie der Legalisierung von Diskriminierung von Homo-, Bi- und Transsexuellen in der Bundesverwaltung unter Dauerbeschuss steht, ging in der Wahlnacht via Twitter nicht auf die Niederlage im Repräsentantenhaus ein. Der 72-Jährige ließ sich lieber für einen "enormen Sieg" feiern. Er zitierte einen republikanischen Kommentator, wonach der Erfolg im Senat auf "Trump-Magie" zurückzuführen sei.



Tremendous success tonight. Thank you to all! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018 Twitter / realDonaldTrump

….unbelievably lucky to have him and Im just awed at how well theyve done. Its all the Trump magic – Trump is the magic man. Incredible, hes got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins. Ben Stein, The Capitalist Code Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018 Twitter / realDonaldTrump

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.