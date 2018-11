AfD nominiert erbitterte LGBTI-Gegnerin als Vizepräsidentin des Bundestages

Nach dem Willen der AfD soll LGBTI-Gegnerin Mariana Harder-Kühnel mehr Macht im Bundestag bekommen (Bild: Screenshot Parlamentsfernsehen)

Die hessische AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel soll nach dem Willen ihrer Partei Bundestagsvizepräsidentin werden. In einer innerfraktionellen Abstimmung setzte sich Harder-Kühnel am Dienstagabend mit 35 zu 16 Stimmen gegen Karsten Hilse durch. Die 44 Jahre alte Juristin tritt an, weil die anderen Fraktionen den bisherigen Kandidaten der AfD auf den Vizeposten, Albrecht Glaser, wegen dessen extremistischer Aussagen nicht wählen wollte. Glaser hatte etwa den Entzug des Grundrechts auf Religionsfreiheit für Muslime gefordert.



Harder-Kühnel ist in ihrem Äußerungen in Bezug auf den Islam ein wenig moderater, konzentriert aber als Gründungsmitglied des AfD-Bundesfachausschusses Familie auf die Diffamierung von LGBTI-Lebensweisen. So nutzt sie regelmäßig den Kampfbegriff "Frühsexualisierung", um gegen gegen schulischen Aufklärungsunterricht zu polemisieren, in dem auch Homo- oder Transsexualität erwähnt werden. Als Sprecherin des Landesarbeitskreises Familie hatte Harder-Kühnel Parteimitglieder zur Teilnahme an der homofeindlichen "Demo für alle" in Wiesbaden aufgerufen.

Gegen "staatlich aufgezwungene unnatürliche Frühsexualisierung"

In Interviews und Bundestagsreden bekräfitgte Harder-Kühnel ihre Position mehrfach. So sagte sie vergangenes Jahr vor der Bundestagswahl im Hessischen Rundfunk: "Ab zehn Jahren steht Homo-, Bi- und Transsexualität auf dem Lehrplan. Das ist in dem Alter einfach noch zu früh." In einer Bundestagsrede forderte sie im März diesen Jahres die Regierung auf, "die staatlich aufgezwungene unnatürliche Frühsexualisierung unserer Kleinsten in Kitas und Grundschulen [zu] verhindern". Pädagogen verweisen dagegen darauf, dass derartiger Unterricht Mobbing gegen Minderheiten verhindern und die hohen Selbstmordraten unter queeren Schülern bekämpfen könne.



Jeder Fraktion steht seit 1994 laut der Geschäftsordnung mindestens ein Bundestagsvizepräsidentenposten zu. Die wichtigste Funktion dieses Postens besteht in der Leitung der Plenarsitzungen. Alle Bewerber müssen nach der Nominierung durch ihre Partei von der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden. Der Vorgänger-Kandidat Albrecht Glaser war vergangenes Jahr drei Mal bei derartigen Abstimmungen durchgefallen. Die AfD hatte bis jetzt an Glaser festgehalten, offenbar weil sich die Partei wegen der Nicht-Wahl in sozialen Netzwerken als System-Opfer darstellen wollte. (dk)