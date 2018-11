ESC-Vorentscheid: Sechs Finalisten stehen fest

Diese sechs Künstlerinnen und Künstler könnten Deutschland beim ESC 2019 in Tel Aviv vertreten (von oben links nach unten rechts): Makeda, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Aly Ryan, BB Thomaz und Linus Bruhn (Bild: NDR)

Heute, 14:42h,

Wer wird Michael Schultes Nachfolger beim ESC? Der NDR hat dazu am Donnerstag sechs Namen von Musikerinnen und Musikern bekannt gegeben, die sich im Casting durchsetzen konnten. In der Endrunde schaffte es die in Los Angeles lebende 21-jährige Aly Ryan, der 18-jährige Stuttgarter Gregor Hägele, die 28-jährige Elisabeth Brüchner aus Tauberbischofsheim bei Würzburg, die mit dem Künstlernamen Lilly Among Clouds antritt, und die ebenfalls 28-jährige Makeda aus Bonn. Zwei weitere Bewerber sind bereits als Kandidaten bei der Castingshow "The Voice of Germany" bekannt: die 33-jährige Düsseldorferin BB Thomaz und der 20-jährige Hamburger Linus Bruhn. Diese sechs Bewerber dürfen kommendes Jahr in der Show "Unser Lied für Israel" antreten. Möglicherweise, so der NDR, kommen aber noch weitere Acts hinzu. Man sei deshalb mit mehreren Künstlern im Gespräch.



Die jetzigen Teilnehmer wurden von zwei Gruppen ausgesucht: den 100 Mitgliedern der Eurovisions-Jury und einer 20-köpfigen internationalen Experten-Jury. Nach dem gleichen Verfahren waren auch die Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid 2018 gesucht worden. Die Mitglieder der Jurys haben sich Videos der Künstler angeschaut, die für "Unser Lied für Israel" infrage kommen, und ihre Favoriten ausgewählt. Ursprünglich hatten 965 mögliche Teilnehmer zur Auswahl gestanden.



"Unsere sechs Eurovisions-Kandidaten arbeiten mit großer Leidenschaft und Konzentration im Song Writing Camp an ihren möglichen Liedern für Israel", erklärte Thomas Schreiber, der ARD-Koordinator für den Bereich Unterhaltung. "Es ist eine Freude, ihnen zuzusehen." Er erinnerte daran, dass im letzten Jahr mit diesem Prozess Michael Schultes Hit "You Let Me Walk Alone" entstand. "Hoffen wir, dass uns dieses Jahr ein vergleichbarer Erfolg gelingt. Die Kandidaten und die Songwriter geben alles dafür!"

Kreativwoche im Song Writing Camp

Die sechs Musiker nehmen derzeit an dem fünftägigen Song Writing Camp in Berlin teil, bei dem sie gemeinsam mit 24 nationalen und internationalen Textern, Komponisten und Produzenten Lieder für den ESC entwickeln. Auf Grundlage dieses Materials wird dann miteinander entschieden, welcher Song für wen der richtige ist und wie er inszeniert werden kann.



Das Erste zeigt den deutschen ESC-Vorentscheid im Februar 2019. Als Moderatorinnen werden Barbara Schöneberger und Linda Zervakis auf der Bühne stehen. (dk/pm)