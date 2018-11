Istanbuler Gericht: Deutsch-türkischer Sänger erpresste Schwule

Auf seinen Seiten in Online-Netzwerken zeigt sich Bulut Duman gerne in sexy Posen (Bild: Instagram / bulutduman)

Ein Gericht in Istanbul hat nach einem Bericht der Zeitung "Hürriyet" den deutsch-türkischen Sänger Bulut Duman wegen der Erpressung schwuler Männer zu mindestens 15 Monaten Haft verurteilt. Allerdings sind noch weitere Klagen gegen den prominenten Künstler, der allein auf Instagram über 100.000 Abonnenten hat, anhängig – der 28-Jährige soll laut Gerichtsdokumenten mehr als 50 Männer in den Provinzen Istanbul, Bursa and Giresun erpresst haben.



Die Vorwürfe ähneln sich: Duman soll die Männer auf Datingseiten kennengelernt haben. Danach soll er den Männern gedroht haben, Bilder, die sie in eindeutigen Posen zeigen, zu veröffentlichen. Zu den Opfern gehörte laut türkischen Medien auch der Neffe eines ehemaligen Ministers der Regierung in Ankara. Allein einem Polizisten soll Duman 80.000 Lira (13.000 Euro) abgenommen haben.

Direktlink | Eines der türkischsprachigen Schlager, die Duman bislang auf zwei Alben veröffentlicht hat

Tragische Folgen der Erpressung

In einem weiteren in Gerichtspapieren dokumentierten Fall soll sich ein Geschäftsmann geweigert haben, auf die Erpressung einzugehen. Duman soll dann eine gefälschte Facebook-Seite für den Mann erstellt haben, auf der er schlüpfrige Bilder veröffentlichte. Diese habe er gezielt an Kollegen des Opfers geschickt. Das habe dazu geführt, dass der Mann seinen Job kündigen musste.



Ein anderes Opfer soll nach dem Erpressungsversuch sogar versucht haben, sich durch einen Sprung von einer Brücke das Leben zu nehmen. Er sei aber von einem Fischer gerettet worden.

Duman sieht sich als Opfer

Duman wies gegenüber der "Hürriyet" alle Vorwürfe zurück und kündigte Rechtsmittel gegen seine Verurteilung an. "Die meisten Anzeigen kommen von Männern, die sich gekannt haben", behauptete der 28-Jährige. Nicht er habe die Männer erpresst, sondern er sei Opfer einer Erpressung geworden. "Ich bin kein Mitglied von schwulen Datingseiten. Die Vorwürfe gegen mich sind böse." Daher habe er eine Gegenklage angestrengt. (cw)