Malaysia schneidet LGBTI-Szenen aus "Bohemian Rhapsody"

Viele Szenen mit Rami Malek sind für Malaysia zu schwul (Bild: 20th Century Fox)

Heute, 16:54h,

Die dem malaysischen Innenministerium unterstellte nationale Filmzensurbehörde hat "Bohemian Rhapsody" laut einem Bericht der "Malay Mail" um 24 Minuten geschnitten. Grund sei die "homosexuelle Natur" dieser Szenen.



Der Schnittschere zum Opfer fiel beispielsweise das Musikvideo "I Want to Break Free", in dem Freddie Mercury im Fummel zu sehen ist. Außerdem fehlt die Szene, in der Mercury seiner Verlobten Mary Austin erzählt, dass er bisexuell ist.

Kritik am "Straightwashing"

In sozialen Netzwerken beschwerten sich Nutzer über das "Straightwashing" des Films. Zudem seien viele Zusammenhänge wegen der Schnitte unverständlich. Filmfans machten sich auch lustig darüber, dass die britisch-amerikanische Produktion trotz der Schnitte in Malaysia erst ab 18 Jahren freigegeben wurde. Der ungeschnittene Film ist dagegen in den USA ab 13 Jahren freigegeben, in Deutschland sogar ab sechs. Filmkritiker kritisierten im Westen sogar teilweise, dass der LGBTI-Bezug bei "Bohemian Rhapsody" ein wenig zu kurz gekommen sei, um die amerikanischen Zensoren zu einer Jugendfreigabe zu bewegen.



Der Grund für die Zensur im südostasiatischen Land, das Homosexualität mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft: In Malaysia darf gleichgeschlechtliche Liebe im Kino nur gezeigt werden, "solange das Gute über das Böse siegt und man so etwas in dem Film lernen kann", wie 2010 der Präsident der malaysischen Gesellschaft der Filmproduzenten die Regel erläuterte. Als Beispiel für eine angemessene Behandlung des Themas nannte er eine "schwule Figur, die zum heterosexuellen Mann wird" (queer.de berichtete).



Die Regel führte in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen: Vergangenes Jahr weigerte sich etwa der Disney-Konzern, einen "schwulen Moment" aus dem Musicalfilm "Die Schöne und das Biest" zu schneiden, was zu einem vorläufigen Aufführungsverbot führte (queer.de berichtete). Nach internationaler Kritik lenkten die Zensoren doch noch ein (queer.de berichtete). (dk)