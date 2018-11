Bundestag stellt gleichgeschlechtliche Eheleute rückwirkend gleich

DIE LINKE Brandenburg / flickr) Von 2001 bis 2013 wurden verpartnerte Homo-Paare bei der Einkommensteuer wie Fremde behandelt – diese Diskriminierung gegenüber heterosexuellen Eheleuten ist jetzt beseitigt worden (Bild:

Heute, 11:35h,

Der Bundestag hat bereits am vergangenen Donnerstag die rückwirkende Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Ehegatten im Einkommensteuerrecht beschlossen. Die entsprechende Regelung ist in Artikel 13 des "Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" (PDF) festgelegt. Der ursprüngliche Gesetzentwurf der Bundesregierung hatte diese Regelung noch nicht enthalten (PDF).





Die Entscheidung betrifft viele Homo-Paare, die vor fünf Jahren bereits verpartnert waren und inzwischen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln ließen oder eine Eheschließung bis Ende Dezember 2019 planen. Der Hintergrund: Vor 2013 wurden Homo-Paare im Einkommensteuerrecht wie Fremde behandelt und kamen damit nicht in den Genuss des Einkommensteuersplittings, von dem besonders Paare mit unterschiedlichem Einkommen profitieren. Mitte 2013 erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung für grundgesetzwidrig (queer.de berichtete). Nach dem Urteil erhielten allerdings nur verpartnerte Paare tatsächlich den günstigeren Tarif rückwirkend, die Einspruch gegen ihre Steuerbescheide zwischen 2001 und 2012 eingelegt hatten – alle anderen gingen leer aus.

Finanzgericht stellte sich hinter Homo-Paare

Ganz freiwillig ist die nun beschlossene Gleichstellung nicht, denn im Eheöffnungsgesetz ist festgelegt, dass die Eheschließung rückwirkend zum Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft gilt. Das SPD-geführte Finanzministerium lehnte diese rückwirkende Gleichstellung zwar zunächst ab, weil hohe Rückforderungen befürchtet wurden. Im August diesen Jahres entschied aber das Finanzgericht Hamburg, dass das Finanzamt rückwirkend die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen muss (queer.de berichtete).



Die rückwirkende Gleichstellung erfolgt nicht automatisch: In dem Gesetz ist festgelegt, dass alle gleichgeschlechtlichen Ehepaare, die ihre Lebenspartnerschaft bis zum 31. Dezember 2019 umwandeln ließen, bis zum 31. Dezember 2020 die Aufhebung ihre Steuerbescheide beantragen können. Dabei geht es um Steuerbescheide, die nach der Gleichstellung im Jahre 2013 nicht mehr geändert werden konnten, weil sie bereits bestandskräftig waren oder weil die Festsetzungsfrist abgelaufen war.



Der Lesben- und Schwulenverband begrüßte das Einlenken der Politik. Man habe in den letzten Wochen in vielen Briefen und Gesprächen immer wieder versucht, das Bundesfinanz- und das Bundesjustizministerium umzustimmen, erklärte LSVD-Justizexperte Manfred Bruns. Er wies darauf hin, dass sich Betroffene aber auf das neue Gesetz erst berufen können, wenn es im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist. Vorher muss der Bundesrat noch zustimmen. Diese Zustimmung sei aber hinsichtlich des Artikels 13 nur eine Formalie. (dk)