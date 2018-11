USA: Steiler Anstieg der Hasskriminalität

Jobs For Felons Hub / flickr) 17 Prozent mehr Hassverbrechen wurden im ersten Regierungsjahr von Präsident Donald Trump in den USA gemessen. (Bild:

Die Zahl der Verbrechen, die aus Hass gegen eine bestimmte Gruppe verübt werden, ist im Jahr 2017 in den Vereinigten Staaten um 17 Prozent gestiegen. Das geht aus einem FBI-Bericht hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Im Gegensatz zu Hassverbrechen ging die Zahl der Straftaten insgesamt leicht zurück – um 0,2 Prozent.



Die lokalen Polizeibehörden meldeten der Bundespolizei für das ganze Jahr 7.175 Fälle von Hasskriminalität. Im vergangenen Jahr waren es noch 6.121 gewesen (queer.de berichtete).



16 Prozent der Fälle wurden aus Hass auf die sexuelle Orientierung einer Person begangen. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt gesunken, wegen des starken Anstiegs in absoluten Zahlen aber real um fünf Prozent nach oben gegangen. Verbrechen aus Hass gegen die Geschlechtsidentität gingen laut der Statistik leicht zurück auf 1,6 Prozent aller Fälle.

Rassistische Verbrechen machen mehr als die Hälfte aus

Die meisten Hassverbrechen wurden aus Rassismus begangen – entsprechende Taten machen 60 Prozent aller "Hate Crimes" aus. In 21 Prozent der Fälle war Hass auf die Religionszugehörigkeit des Opfers der Grund für einen Übergriff. Besonders Antisemitismus ist hier auf dem Vormarsch: Die Zahl der Fälle erhöhte sich binnen eines Jahres um 37 Prozent.



Der Anstieg könnte laut FBI zum Teil daran liegen, dass mehr Polizeidienststellen Hassvergehen an das FBI gemeldet haben, aber auch ein realer Anstieg sei wahrscheinlich. Die Bundespolizei erklärte weiter, dass die Fälle nur die Spitze des Eisberges ausmachten: Es gebe immer noch eine große Anzahl von Dienststellen, die gar keine Hassverbrechen meldeten.



Bürgerrechtler hatten bereits kurz nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump vor einem Anstieg der Hasskriminalität gewarnt, da die aggressive Rhetorik des republikanischen Politikers geradezu zu Straftaten gegen unliebsame Minderheiten animiere. Nach Veröffentlichung der Zahlen schlagen sie jetzt erneut Alarm. Jonathan Greenblat, der Chef der Anti-Defamation League, die gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt, erklärte etwa gegenüber der "Washington Post": "Der Bericht zeigt, dass mehr gegen das polarisierende Klima des Hasses in Amerika unternommen werden muss." Die LGBTI-Organisation Human Rights Campaign beklagte den "alarmierenden Anstieg" der Hassgewalt. (dk)