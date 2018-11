Gerede e.V. Dresden sucht pädagogischen Mitarbeiter*

Heute, 12:21h, noch kein Kommentar

Zum 1. Januar 2019 sucht der Gerede e.V. vorbehaltlich der Förderung einen neuen



pädagogischen Leiter*



für den wöchentlich stattfindenden Treff für Jungen* und junge Männer* bis 26 Jahre. Der he*talk richtet sich vorrangig an schwule junge Männer*. Die Treffs werden niedrigschwellig und inhaltlich je nach Bedarf gestaltet.



Aufgabenbeschreibung:

Sozialpädagogische Gruppenarbeit/Gruppenangebote für Jungen* und junge Männer* und Planung und Betreuung des offenen Jugendtreffs. Des Weiteren sozialpädagogische Einzelfallhilfe und Durchführung einer professionellen Beratung in aktuellen Krisen- und Konfliktsituationen. Ziel ist es, Rat- und Hilfesuchende durch fachlich fundierte, sozialpädagogische Beratung einen empowernden Umgang mit vielfältigen Problemlagen zu ermöglichen. Der Stellenumfang umfasst (voraussichtlich der Förderung) wöchentlich 7,5 Stunden.





Anforderungen:

- mindestens angefangenes oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit oder Psychologie (bzw. vergleichbare Qualifikation)

- Erfahrungen in der sozialpädagogischen Gruppenarbeit

- Beratungserfahrung von Vorteil

- Spezial- und Erfahrungswissen über Lebenslage von lsbti* Jugendlichen und jungen Erwachsenen

- Fähigkeit zum selbstständigen, strukturierten Arbeiten

- persönliche Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Empowerment

- Kommunikations- und Teamfähigkeit

- Bereitschaft zu Weiterbildung/ fachlicher Qualifizierung



Das bieten wir:

- Einbindung in ein sehr erfahrenes und engagiertes Team

- Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten

- eine offene und lockere Arbeitsatmosphäre

- Entlohnung in Anlehnung an TVöD SuE



Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung als Email (in einem PDF-Dokument) bis zum 7. Dezember 2018 an: .



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 19. Dezember 2018 statt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!