"Lindenstraße" wird abgesetzt

Georg Uecker spielt seit Mitte der Achtzigerjahren Carsten Flöter – zu Beginn war er einer von sehr wenigen offen schwulen Figuren im deutschen Fernsehen (Bild: WDR)

Heute, 12:52h,

Die wöchentliche Serie "Lindenstraße" wird nicht fortgeführt. Wie der WDR am Freitag mitteilte, habe sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrages mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion ausgesprochen. Die letzte Folge der in Köln gedrehten Sendung werde damit im März 2020 im Ersten am gewohnten Sendeplatz am frühen Sonntagabend ausgestrahlt.



Volker Herres, der Programmdirekt des Ersten Deutschen Fernsehens, erklärte, dass die Entscheidung den Verantwortlichen nicht einfach gefallen sei. "Denn die 'Lindenstraße' ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet. Sie ist Spiegelbild der Geschichte und Entwicklung unserer Republik", so Herres. Man müsse aber nüchtern feststellen: "Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie." Bis zum Schluss gebe es aber noch "viele interessante Folgen und ein fulminantes Finale".



Die Einschaltquoten gingen in den letzten Jahren immer mehr zurück: Während in den Achtizgerjahren noch 15 Millionen Zuschauer den Abenteuern von Mutter Beimer und Co. beiwohnten, sind es jetzt gerade mal zwei Millionen pro Woche.



WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn bedauerte die Absetzung, äußerte aber auch Verständnis, "dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der ARD geändert haben". Alle Beteiligten könnten "sehr stolz sein, denn sie haben mit der 'Lindenstraße' geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden".

Premiere im Dezember 1985

Die "Lindenstraße" erzählt seit ihrem Start am 8. Dezember 1985 Schicksale und Geschichten des bundesrepublikanischen und gesamtdeutschen Lebens. Sie versuchte seit dem Beginn, mit ihrer Figurenkonstellation realitätsnah die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens und deren Entwicklung widerzuspiegeln.



So setzte sie Zeichen bei der Darstellung homosexueller Figuren: 1987 knutschte etwa Carsten Flöter (Georg Uecker) seinen damaligen Freund Gerd Weinbauer (Günter Barton) – ein Novum im deutschen Vorabendprogramm. Carsten sorgte drei später mit einer heißen Liebesnacht mit seinem damaligen Lover Robert Engel (Martin Armknecht) für Säckeweise Beschwerden beim WDR und sogar Morddrohungen gegen die Schauspieler. Die Szene schrieb Geschichte – und wurde später zum Museumsobjekt im Bonner "Haus der Geschichte" (queer.de berichtete).



1997 heiratete Carsten – vier Jahre vor Einführung der eingetragenen Partnerschaft – seinen Freund Theo. 2003 dann verpartnerte er sich schließlich mit Käthe und adoptierte den HIV-positiven Felix. Zuletzt tauchten auch mehrere Trans-Figuren in der Lindenstraße auf.



Vorbild der in München angesiedelten Serie ist die britische Seifenoper "Coronation Street", die bereits 1960 beim Privatsender ITV startete. Die vom schwulen Autoren Tony Warren erfundene Serie läuft dort noch immer mit mehreren Folgen pro Woche. (pm/dk)