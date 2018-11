Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sucht Hilfskraft im Sekretariat

Heute, 17:26h, noch kein Kommentar

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) in Berlin sucht spätestens zum 1. Februar 2019 eine



Hilfskraft im Sekretariat.



Die Tätigkeit ist auf Minijob-Basis (max. 450 € pro Monat) und befristet. Bewerbungsfrist ist der 23. Dezember 2018.



Tätigkeits- und Anforderungsprofil:



Ihre Arbeitsaufgaben:

Unterstützende Hilfstätigkeiten in den Bereichen

• Rechnungswesen/Buchhaltung, wie bspw. Eingabe von Eingangsrechnungen in Datev, Prüfen und Zuordnen von Kontoauszügen, Stammdatenpflege

• Belegzuordnung, Ablage, Archivierung

• Telefonzentrale

• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten



Ihr Profil:

• Idealerweise Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich

• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

• Sehr gutes Zahlenverständnis

• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office., insbesondere Excel)

• Kenntnisse in der Buchhaltungssoftware DATEV wären von Vorteil

• Gute Kommunikationsfähigkeit, freundliches Auftreten

• Belastbarkeit in Stresssituationen

• Freude an Teamarbeit und gute Deutschkenntnisse



Sollten Sie an den o. g. Aufgaben interessiert sein, schicken Sie uns Ihre Bewerbung bitte ausschließlich per E-Mail (mit Anschreiben, kurzer Lebenslauf, evtl. Zeugnissen) bis zum 23.12.2018 an .



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!