Spahn verteidigt Kramp-Karrenbauer

Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn am Donnerstag in Lübeck (Bild: Screenshot CDU bei Youtube)

Von Norbert Blech

Heute, 19:02h,

Bundesgesundsheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in der anhalten Kritik an homophoben Aussagen der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schützend vor seine Mitbewerberin um den Parteivorsitz gestellt. "Unterschiedliche Auffassungen" über die Ehe für alle dürften benannt werden und seien auszuhalten, sagte der schwule Politiker am Donnerstag bei einer CDU-Regionalkonferenz in Lübeck.



Bei der ersten von insgesamt acht solcher Konferenzen stellten sich die beiden Kandidaten zusammen mit dem Mitbewerber Friedrich Merz gemeinsam vor. Kramp-Karrenbauer hatte 2015 als saarländische Ministerpräsidentin ihre Ablehnung der Ehe für alle damit begründet, dass dann auch eine "Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen" folgen könne (queer.de berichtete). Seitdem hatte sie die Ablehnung der Gleichstellung – und auch den Vergleich – immer wieder verteidigt und aktualisiert, etwa in der letzten Woche bei "Maischberger" (queer.de berichtete) oder in dieser Woche in einem Zeitungsinterview (queer.de berichtete).



In der Vergangenheit hatte Kramp-Karrenbauer auch mehrfach das gemeinschaftliche Adoptionsrecht für homosexuelle Paare abgelehnt und das mit dem Kindeswohl begründet (queer.de berichtete). Eine Podiumsdiskussion mit LSVD-Aktivisten 2015 führte zu keinem Umdenken (queer.de berichtete).



Auch im am Samstag erscheinenden "Spiegel" betont Kramp-Karrenbauer in einem Interview, dass der Inzest-Vergleich Jahre zurückliegt und Spahn nicht verletzten sollte, nimmt ihn aber nicht zurück. Kritik des Politikers an der Äußerung sehe sie "nicht als persönlichen Angriff", sondern als "Reflex, den ich aus vielen Debatten etwa mit dem Lesben- und Schwulenverband aus meinem eigenen Bundesland kenne." Sie sei für den "Abbau jeglicher Diskriminierung" und für Lebenspartnerschaften. "Allerdings habe ich einen sehr traditionellen Begriff von der Ehe als einer Verbindung zwischen Mann und Frau, an dem ich nicht rütteln will." Sie könne "nachfühlen", dass das Thema für Spahn und "die Betroffenen höchst persönlich und auch sehr emotional ist".

Spahn spielt AKKs Homophobie herunter

In der mehrstündigen Diskussion in Lübeck am Donnerstag war es Spahn, der das Thema ansprach. Im Rahmen einer Runde zur Diskussionskultur in der Partei beschwerte sich der 38-Jährige über Medienüberschriften wie eine, er hätte Kramp-Karrenbauer "attackiert" – so betitelte u.a. queer.de am Mittwoch eine Meldung, wonach Spahn in einem Interview geäußert hatte, dass ihn der Polygamie-Vergleich persönlich getroffen habe (queer.de berichtete).



In Lübeck sagte Spahn, das seien "Bewertungen von Journalisten über sachliche Unterschiede", die er benannt habe. "Eine Debatte, die es nicht möglich macht, in der Sache einen Unterschied zu benennen, ohne dass das gleich als Attacke gilt, die macht Debatte unmöglich." Zu der neben ihm stehenden Kramp-Karrenbauer meinte er: "Wir haben damals telefoniert, Annegret, gut und einvernehmlich, als du das Zitat etwa zur Öffnung der Ehe gesagt hast." Jetzt sei es erneut in einer Sendung gefallen. "Dass jemand, der mit einem Mann verheiratet ist, sich erstmal schwer tut, wenn das irgendwie in die Nähe von Inzest kommt, verstehen sie auch, vielleicht", meinte Spahn Richtung Zuhörer.

Direktlink | Die gesamte erste Regionalkonferenz als Video

Man könne das aber "miteinander besprechen", "ohne dass das irgendwie gleich Kommunikation unmöglich macht". Zu Kramp-Karrenbauer sagte er: "Ich weiß auch, dass du mich nicht persönlich gemeint hast, sondern du hast eine andere Auffassung, was Ehe angeht. Ich habe immer dafür gekämpft übrigens – auch bei denen, die sofort immer, wenn jemand eine andere Auffassung hat, gleich sagen: Schwulenhasser, homophob – Nein!" Es gebe "unterschiedliche Auffassungen" in der Frage in seiner Partei. "Und wenn wir das vernünftig miteinander diskutieren, dann halten wir das auch aus. Dann darf so ein Unterschied auch mal ruhig benannt werden." Das gelte auch bei anderen Fragen, etwa der Migrationsfrage, wo er den Zuzug im Gegensatz zu anderen Parteikollegen noch für zu hoch halte.

Spahn sieht Freiheit bedroht

Bei seiner Vorstellungsrede hatte Spahn zwei Stunden zuvor davon gesprochen, wie er mit seiner "Mama" über die Fortschritte in der Gesellschaft der letzten 20 Jahren geredet habe, über "Offenheit im Umgang mit Fremden, mit anderen, mit Schwulen". Diese "neue Freiheit" sei "unter Druck" – "von Linken, die mit Übermoral Offenheit diktieren wollen und damit eher Abwehr erreichen, die ist unter Druck von Rechten, die mit dumpfen Sprüchen Ressentiments schüren um sich zu überhöhen gegenüber Minderheiten, und die ist unter Druck durch andere zum Teil reaktionäre, konservative Kulturen, die Antisemitismus, Schwulenhass, eine angebliche Vorrangstellung des Mannes mit sich bringen".



Die Verteidigung der Freiheit sei einer der "Hauptgründe" für seine Kandidatur, so Spahn, der die Homofeindlichkeit der Union dabei unerwähnt ließ. Er hatte schon 2015 zur Debatte zur Ehe für alle "beide Seiten" zu einer "Abrüstung" aufgerufen (queer.de berichtete).



Die nächste CDU-Regionalkonferenz findet am nächsten Dienstag in Mainz statt, danach folgen Idar-Oberstein, Seebach in Thüringen, Halle/Saale, Böblingen, Düsseldorf, Bremen und Berlin. Die Wahl zum neuen Vorsitz ist für Freitag, den 7. Dezember, beim Parteitag in Hamburg vorgesehen.