NeonBoy vor der Webcam

Pedro verdient sein Geld in Chatrooms. Die Bildauflösung mag nicht perfekt sein, doch wenn sich Pedro vor der Webcam in NeonBoy verwandelt, erzielt das den gewünschten Effekt.



Langsam lässt der junge Mann seine Finger erst in verschiedene Farbtöpfe und danach über seinen nackten Körper wandern. Im Dunkeln beginnt NeonBoy zu leuchten, folgt den Aufforderungen der User und trifft sich schließlich für Geld mit einem von ihnen im privaten Chat.

Ein Date verändert alles



Poster zum Film "Hard Paint" läuft leider nur in Berlin und München im Kino

Als Pedros Schwester Luiza aus der gemeinsamen Wohnung auszieht und er bemerkt, dass jemand seine Shows imitiert, beginnen die Dinge sich zu verändern. Er verabredet sich mit dem Unbekannten zu einem Date, das weitreichende Folgen hat…



Wie in bisher allen Filmen des Regie-Duos Felipe Matzembacher und Marcio Reolon befinden wir uns in "Hard Paint" in Porto Alegre in Südbrasilien und beobachten junge, queere Menschen auf der Suche nach Nähe, Gemeinschaft und Geborgenheit. Die elegant eingewobenen virtuellen Bilder führen, wie auch die Geschichten der Figuren, indirekt aus dieser Welt heraus, dennoch bleiben wir immer vor Ort, in einer zunehmend homophoben brasilianischen Gesellschaft, deren Außenseitern hier mit großer Zärtlichkeit und viel Sensibilität ein Porträt in drei Akten gewidmet wird.



Auf der diesjährigen Berlinale wurde das Drama als bester queerer Spielfilm mit dem TEDDY ausgezeichnet. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Hard Paint. Originaltitel: Tinta Bruta. Drama. Brasilien 2018. Regie: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon. Dartsteller: Shico Menegat, Bruno Fernandes, Guega Peixoto, Sandra Dani, Frederico Vasques. Laufzeit: 118 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Verleih: Pro-Fun Media. Kinostart: 15. November 2018.



Aktuelle Kinotermine:

Berlin – Filmrauschpalast (bis 28.11.2018)

Berlin – MONGAY – Delphi Lux (19.11.18)

Berlin – MONGAY – Filmtheater am Friedrichshain (19.11.18)

Berlin – Lichtblick-Kino (bis 24.11.18)

München – MONGAY – City Kinos – Atelier (19.11.18)