"Demo für alle" attackiert lesbische Verfassungsrichterin

Hedig von Beverfoerde bei einer "Demo für alle" in Wiesbaden und ihr Eintrag bei Facebook gegen Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Online-Hetze bekämpfen will

Von Norbert Blech

Heute, 13:36h,

Das homo- und transfeindliche Bündnis "Demo für alle" (DfA) führt seit einigen Tagen die Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer in sozialen Netzwerken kampagnenmäßig als vermeintliche parteiisch Vertreterin der "Lobby" von Homo- und Transsexuellen vor. Anlass ist ein laufendes Verfahren, mit dem die DfA-Chefin Hedwig von Beverfoerde gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgehen will.



Die "Demo für alle" beantragt mit zwei weiteren ungenannten Klägern, Baer "als Ikone der LGBTI-Bewegung, als Schirmherrin des sog. 'Christopher Street Days' und 'engagierte' politische Kämpferin für extremst linke politische Positionen" in dem Verfahren "für befangen zu erklären". In diesem gehe es um "gelöschte oder gesperrte Postings der Beschwerdeführer, die sich kritisch gegen die Gender-Ideologie, sog. 'Homo-Ehe' etc. richteten", was in der eigentlichen, nicht verbreiteten Klageschrift auf das spezifische Gesetz und nicht etwa auf Facebook-Community-Richtlinien und deren teils chaotische Umsetzung zurückgeführt wird.



So sieht die Arbeit der "Demo für alle" bei Facebook beispielhaft aus

Der zusammen mit einer Presseerklärung veröffentlichte Antragsausschnitt spart aus, um welche angeblich gelöschten Facebook-Einträge es konkret geht. "Bei diesen Meinungen der drei Beschwerdeführer handelt es sich durchgehend um politisch konservative, teils auch dezidiert christliche politische Positionen", wird der eigene Hass hingegen zusammenfassend verharmlost und als legitime Meinungsäußerung dargestellt, es gehe um "klare Aussagen gegen die sog. 'gleichgeschlechtliche Ehe' sowie gegen andere 'Lieblingsprojekte' der 'queeren' Community, etwa gegen das sog. 'dritte Geschlecht'".



Unter Bruch des Copyrights verbreitet der vom Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Uwe Lipinski verfasste Antrag seitenweise direkt eingefügte Artikel von queer.de, die die Befangenheit Baers darstellen sollen. Als Belege dienen etwa die Teilnahme an Charity-Dinnern der Bundesstiftung (!) Magnus Hirschfeld oder an einer HIV-Selbsthilfekonferenz sowie die Entgegennahme des von der LAG Lesben in NRW vergebenen Augspurg-Heymann-Preises. Der Befangenheitsantrag schreibt dazu etwa:

Eine Verfassungsrichterin, die, was ohnehin mit dem Amt unvereinbar ist, einen Lobby-Preis einer politischen Splittergruppe angenommen hat, verliert ihre richterliche politische Unvoreingenommenheit und politische Neutralität endgültig, wenn sie sich bei dieser politischen Lobby-Gruppe "tobendem Applaus" auf der Bühne wie eine Spitzenpolitikern bejubeln lässt (…) Dass Frau Prof. Dr. Baer dann auch noch öffentlich mitteilt, dass sie den Preis im letzten Jahr in ihrem Büro in Karlsruhe, d.h. im offiziellen Büro als Verfassungsrichterin, aufgestellt hatte, setzt dem Ganzen noch die Krone auf! Auf diese Weise kann in der Tat kein Missverständnis aufkommen, für welche politische Lobbygruppe man als Verfassungsrichterin tätig war und ist.

Die "mehrfache Teilnahme an sog. Charity-Veranstaltungen der Homo- und Lesbenszene" oder die Beteiligung an CSDs und die Übernahme von Schirmherrschaften seien aber mit der "richterlichen Überparteilichkeit und Unabhängigkeit unvereinbar". Es sei "komplett fernliegend anzunehmen, dass ausgerechnet Frau Prof. Dr. Baer [gegenüber Beverfoerde], die ihre LGBTI-Community mehrfach zur 'Miss Homophobia' erwählt hat und die eine zentrale politische Dauergegnerin dieser Community ist, völlig unvoreingenommen und neutral gegenüber eingestellt sein kann." Das gelte auch für ihre vertretenen Meinungen.



Auszug aus der Antragsschrift, in dem der Ausgrenzung von LGBTI die vermeintliche Ausgrenzung von Hedwig von Beverfoerde entgegengestellt wird

Die zum "bekanntesten Star der LGBTI-Bewegung" verklärte (und damit im DfA-Sinne abgewertete) Baer arbeitete vor ihrer Ernennung als Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Berliner Humboldt-Universität und beschäftigte sich vor allem mit Antidiskriminierungsrecht und feministischer Rechtswissenschaft. Sie ergänzt damit wie erwünscht und sinnvoll eine vielfältige Richterschaft um eigene Expertise und Erfahrungen.



Mit Spannung wird nun zu erwarten sein, wie – und wie deutlich – ihre übrigen Kollegen auf diesen Angriff auf ihren Einsatz für die Verfassungsziele Würde und Gleichheit des Menschen reagieren werden.

Auch AfD greift Susanne Baer an

Ob sich die "Demo für alle" mit dem Antrag mit Fundi-Schaum vor dem Mund einen Gefallen tut, sei dahingestellt – letztlich provoziert sie mit der Pranger-artigen Berichterstattung in eigener Sache eine vermeintliche Befangenheit mehr als dass sie diese belegt. Aber ist die Absetzung Baers das eigentliche Ziel? Das Vorgehen reiht sich ein in ein Bemühen neurechter Kreise, Organe des demokratischen Staates und seine handelnden Personen öffentlich anzugreifen und abzuwerten und zugleich Positionen vom Rand der Gesellschaft als vermeintliche Selbstverständlichkeit in deren Mitte zu rücken – der "Befangen"-Post der DfA wurde bereits über 330 mal bei Facebook geteilt.



Auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, aus deren Büro heraus einst die "Demo für alle" gegründet wurde, hatte kürzlich Baer in einer Bundestagsrede gezielt attackiert. In der Debatte zur Umsetzung des letztjährigen Karlsruhe-Urteils zum Dritten Geschlecht meinte von Storch, neben einiger transfeindlicher Hetze, "die Gender-Ideologen und allen voran Bundesverfassungsrichterin Baer als bekennende Queer-Aktivistin der ersten Stunde haben auf dieses Urteil sehr lange hingearbeitet".



Direkt nach dem Urteil hatte die lesbische AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel gemeint, die Gewaltenteilung dürfe nicht "durch abstruse genderpolitische Empfehlungen untergraben" werden: Karlsruhe sei "nicht der bessere Gesetzgeber" und "nicht vom Souverän, dem Bürger, legitimiert". Der thüringische AfD-Abgeordnete Björn Höcke griff mit einer Facebook-Grafik Gericht und Intersexuelle gleichermaßen an: "Ein Richter flog übers Kuckucksnest", kommentierte er das Urteil, "das Persönlichkeitsrecht umfasst auch das Recht auf Schizophrenie" (queer.de berichtete).



Das Urteil zum "Dritten Geschlecht" war, unter Mitwirkung Baers, mit 7:1 Stimmen ergangen. Das Gericht hatte in den letzten Jahren mehrfach positiv zu LGBTI-Rechten entschieden, auch vor der Ernennung Baers auf Vorschlag von SPD und Grünen im Jahr 2010. Eine Entscheidung, die Lebenspartnerschaften das Recht auf Sukzessivadoption gab, fiel 2013 in Baers ersten Senat einstimmig. Baer selbst trug zugleich im letzten Jahr eine Kammerentscheidung mit, wonach das Gericht an der Auffassung festhält, dass der Gutachterzwang vor Änderung des rechtlichen Geschlechts verfassungskonform ist.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.