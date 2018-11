Warum Deutschlands schlechtestes Rugby-Team so viel Spaß hat

Heute, 08:00h, noch kein Kommentar

Die Berlin Bruisers sind Deutschlands erstes schwules Rugby-Team – und spielerisch die schlechteste Mannschaft weit und breit! Aber das ist kein großes Problem, weil es Adam, Nico, Su und den anderen Mitgliedern nicht nur ums Gewinnen geht, sondern vor allem um das Gefühl der Zugehörigkeit, das ihnen die Bruisers geben.



Die Edition Salzgeber hat "Tackling Life" auf DVD veröffentlicht

In der Doku "Tackling Life" erzählen sie von den unterschiedlichen Lebenswegen, die sie zum Team gebracht haben, und von den Kämpfen gegen Vorurteile, die sie abseits des Platzes führen.



Der Film von von Johannes List zeigt die Bruisers bei schmerzhaften Niederlagen in der ostdeutschen Regionalliga und einem glorreichen Sieg in Madrid, beim Spendensammeln und beim Fotoshooting im Fummel, bei Anti-Mobbing-Seminaren und der rauschhaften Feier ihrer bisher besten Saison.



"Tackling Life" ist das mitreißende und empowernde Porträt einer Mannschaft, die zusammen schwitzt und feiert, lacht und weint, gewinnt und verliert. Ein Film gegen Stereotypen und über das Glück, nach langer Suche endlich eine Gemeinschaft gefunden zu haben, in der man sein kann, wer man wirklich sein möchte. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zur Doku

Infos zur DVD



Tackling Life. Dokumentarfilm. Deutschland 2018. Regie: Johannes List. Laufzeit: 94 Minuten. Sprache: deutsch-englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch. FSK 6. Extras: Extended Scenes, Deleted Scenes. Edition Salzgeber.