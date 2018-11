Röschen Sitzung 2019: "Waschen & Legen"

Heute, 16:40h, noch kein Kommentar

Nicht nur Topmodels und metrosexuelle Hetero-Männer achten auf ihr Äußeres, sondern auch der eine Schwule oder die andere Lesbe von nebenan. Daher macht sich die Röschen Sitzung, die alternative Sessionseröffnung in Köln, im kommenden Jahr daran, alle Männer und Frauen und die dazwischen aufzuhübschen.



An sieben Terminen im Februar und Anfang März steigt daher die Röschen Sitzung unter dem Motto "Waschen & Legen". Doch es geht freilich nicht nur um das Frisörhandwerk, sondern auch noch – aber nicht ausschließlich – um "Maniküre, Pediküre, Botoxbehandlungen, Schönheits-OPs, Waxing, Bleeching, Piercings, Longdrinks – eben alles, was uns im zunehmenden Alter vermeintlich jünger und attraktiver wirken lässt".



Von der Thematik solle man sich aber nicht täuschen lassen, kündigte die Röschen Sitzung an: "Auch in diesem Jahr wäscht das Team der Gesellschaft ordentlich den Kopf und legt so manchen Politiker aufs Kreuz. Denn auch abseits eines Beauty-Salons wird gerne mal gewaschen und gelegt: in der Phoenix Sauna, im Altenheim oder im Bundeskanzleramt."

Die Röschen Sitzung ist inzwischen eine Kölsche Institution: Seit 2005 ist sie fester Bestandteil des Karnevals in der Domstadt. Mit dabei sind wieder Sänger Stephan Runge und "Lindenstraßen"-Legende Claus Vinçon. Außerdem werden die Röschen-Mitglieder Matthias Brandebusemeyer, Rainer Breuer, Stephan Isermann, Nina Moers, George Le Bonsai, Ela Querfeld, Marion Radtke, Manuel Rittich, Dada Stievermann und die Band Abends mit Beleuchtung für Stimmung sorgen. Als Gäste haben sich die Pink Poms, Swanee Feels, Burning Feet, Sia Korthaus, die Rosa Funken und die Bochemer Prümmchen angekündigt.



Eintrittskarten für die sieben Sitzungstermine zwischen dem 9. Februar und dem 3. März 2019 sind bereits online erhältlich. Sie gehen in der Regel weg wie Hippie-Haare im Beautysalon; wer also noch ein Ticket ergattern will, sollte nicht zu lange warten. (cw)

Infos zur Show



Röschensitzung 2019: Waschen & Legen. Veranstaltungsort, Kulturbunker Köln, Berliner Straße 20, Köln-Mülheim. Termine: 9. Februar (Samstag), 16. Februar 2019 (Samstag), 22. Februar (Freitag), 23. Februar (Samstag), 1. März (Karnevalsfreitag), 2. März (Karnevalssamstag), 3. März (Karnevalssonntag). Ticketpreis ab 32 Euro zzgl. VVK-Gebühr. Freie Platzwahl. Beginn (für die ersten sechs Termine): 20.30 Uhr (Einlass in den Saal: 19.30 Uhr Einlass an die Theke: ca. 18.30 Uhr). Beginn (Karnevalssonntag): 18 Uhr (Einlass in den Saal: 17 Uhr, Einlass an die Theke: 16 Uhr).