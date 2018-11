Kiew: Polizei stoppt Trans*-Demo statt rechten Mob

Die Trans*-Kundgebung konnte noch ungestört beginnen, wurde aber nach wenigen Minuten von der Polizei abgebrochen (Bild: Insight LGBTQ NGO / facebook

Die ukrainische LGBTI-Organisation Insight hat am Sonntag die Polizei von Kiew beschuldigt, eine Kundgebung anlässlich des International Transgender Day of Remembrance unzureichend geschützt und letztlich rechtswidrig frühzeitig abgebrochen zu haben.



Aufgrund angekündigter Gegenproteste hatte die Polizei bei den Veranstaltern bereits am Samstag eine Änderung des Kundgebungsortes aus Sicherheitsgründen durchgesetzt, so Insight, obwohl man für den ursprünglichen Ort eine Absprache mit der Stadt und den Beamten getroffen hatte. Als sich am Sonntagmorgen an dem neuen Ort über 100 "Rechtsradikale und religiöse Gruppen" versammelten, habe die Polizei erneut einen Ortswechsel in letzter Sekunde verfügt.



Der "Trans*Marsch 2018" konnte zunächst am Startpunkt in Uni-Nähe mit Bannern und Redebeiträgen beginnen, bis einige Gegendemonstranten zu ihm vordringen konnten und mit Rufen wie "Schande" die Veranstaltung störten; auch wurden Rauchbomben geworfen. Die Polizei habe die Gegendemonstranten nicht gehindert, so "Insight", sondern dann plötzlich die Trans-Kundgebung in den Eingang einer U-Bahn-Station gedrängt und die Veranstaltung frühzeitig für beendet erklärt. Auch hätten Beamte versucht, das Trommeln der Kundgebung zu unterbinden. Medien berichten, die Teilnehmer seien in der Station weiter beschimpft worden. Auch hätten mehrere Personen "Ehre der Ukraine – Tod den Feinden" skandiert.



Mit einer durch die Polizei geschützten Abfahrt per U-Bahn enden LGBTI-Proteste in Kiew häufig, allerdings war dies in den letzten Jahren immer der vorab geplante Schlusspunkt von längeren und von den Beamten komplett geschützten Demonstrationen. So konnte in den letzten Jahren der CSD in der Hauptstadt mehrfach unter dem Schutz durch tausende Beamte stattfinden; in diesem Jahr wurden etwa 50 Gegendemonstranten festgenommen (queer.de berichtete). Auch in anderen Städten wie in Odessa wurden zuletzt CSD-Demonstrationen korrekt gesichert (queer.de berichtete), in anderen Städten hingegen konnten rechte Gegendemonstranten immer wieder Veranstaltungen verhindern. So wurde im Mai ein "Festival der Gleichberechtigung" in Czernowitz abgebrochen und Teilnehmer evakuiert (queer.de berichtete).

Mindestens drei Verletzte

Laut "Insigt" und mehreren Medienberichten wurden am Sonntag in Kiew zwei junge Frauen mit Pfefferspray von Gegendemonstranten angegriffen und verletzt. Auch der kanadische Journalist Michael Colborne wurde mit Spray angegriffen und erhielt einen Schlag ins Gesicht, bei dem seine Brille zerbrochen wurde. Das Glas verletzte ihn zusätzlich im Gesicht. Die Polizei hat inzwischen angekündigt, zu diesen Fällen Ermittlungen aufzunehmen.



Die Vorkommnisse zeigten, dass "rechtsradikale Agressionen und Gewalt in der Ukraine zunehmen", so Insight. "Die Polizei erklärt unter Druck radikaler Gruppen, dass sie nicht für Sicherheit garantieren kann. Daher kann die Polizei Menschenrechte nicht gewährlsieten. Wir sehen sie Situation so, dass sich eine rechtsradikale Diktatur in der Ukraine etabliert." (nb)