LSVD-Geschäftsführer auf Facebook beleidigt: 1.200 Euro Geldstrafe

Hans Splinter / flickr) Homophobe Beleidigungen können auch in sozialen Netzwerken zu heftigen Strafen führen (Bild:

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat wegen einer auf Facebook verfassten homophoben Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro (40 Tagessätze à 30 Euro) gegen einen Österreicher verhängt.



Der Mann hatte im Juni 2017 in einer privaten Nachricht Jörg Steinert, den Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-Brandenburg, unter anderem als "Hund" und "Bastard" beschimpft und erklärt, dieser leide an einer "Krankheit, die sich Schwul nennt". Anfang dieses Monats teilte die Staatsanwaltschaft dem Aktivisten mit, dass seine Anzeige erfolgreich war.



Jörg Steinert hatte auf der Online-Wache Anzeige erstattet (Bild: LSVD Berlin-Brandenburg)

Steinert hatte die Meldung routinemäßig bei der Online-Wache angezeigt, woraufhin der österreichische Täter ermittelt werden konnte. Der 36-jährige Aktivist aus Berlin zeigte sich zufrieden, dass der Mann bestraft wurde, obwohl er aus dem EU-Ausland kam. Er hoffe, dies könne eine abschreckende Wirkung haben: "Das Signal, dass Facebook kein rechtsfreier Raum ist, halte ich für wichtig", so Steinert gegenüber queer.de. "Jede Anzeige ist wichtig. Und das geht kinderleicht auf der Online-Wache."

Kein Einzelfall



Diese Nachricht erreichte Jörg Steinert nach seinem Sommerurlaub

Ferner erklärte Steinert, dass er bereits mehrfach online beleidigt worden sei, aber erstmals ein Täter bestraft werden konnte. Viele Anzeigen seien bislang ins Leere gelaufen, da der Autor nicht ermittelt werden konnte oder die Beweislage unübersichtlich war.



Bei homophoben Äußerungen in sozialen Netzwerken kommt es bislang nur selten und nur in besonders extremen Fällen zu Strafen für die Täter: Im Dezember 2016 wurde etwa ein Handwerker aus Pöcking, der Schwule "nach Dachau schicken" wollte, vom Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verdonnert. Für den Spruch "Vergasen muss man die!" unter dem Bild eines schwulen Paares musste ein 26-jähriger Hannoveraner im vergangenen Jahr 1.800 Euro zahlen.



Anfang des Jahres erhielt eine Frau aus dem Ostallgäu ebenfalls einen Strafe in Höhe von 1.800 Euro, weil sie auf Facebook geschrieben hatte, dass jeder Homosexuelle, Flüchtling oder Andersdenkende "abgeschlachtet" gehöre. Im August wurde in Pforzheim ein Russlanddeutscher zu 2.000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er Homosexuelle als "Missgeburten" bezeichnet hatte. (dk)