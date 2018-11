CSD Hamburg will für LGBTI-freundliches Grundgesetz kämpfen

Andreas Gerhold / flickr) Die Parade zum Hamburg Pride wird nächstes Jahr Anfang August stattfinden (Bild:

Heute, 15:57h,

Der Hamburg Pride 2019 steht unter dem Motto "Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung". Das gaben die CSD-Veranstalter am Sonntag bekannt. Damit rückt die Veranstaltung im kommenden Jahr die Forderung nach einer Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes um die Merkmale sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in den Mittelpunkt.



Das Motto für den Hamburg Pride 2019 wurde von Vereinsmitgliedern und Vertretern der Hamburger Community erarbeitet. "Bereits 2009 haben wir in Hamburg mit dem CSD-Motto 'Flotter Dreier für das Grundgesetz' gefordert, den Gleichheitsgrundsatz unserer Verfassung um die Merkmale sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu ergänzen", erinnerte Stefan Mielchen, der erste Vorsitzende des CSD-Vereins. "Zehn Jahre später sind wir in Deutschland keinen Schritt weiter. Es ist höchste Zeit, unsere Verfassung der gesellschaftlichen Realität anzupassen und den Diskriminierungsschutz auszubauen."

Warnung vor Homo-Hassern à la AfD

Mielchen verwies auf homophobe Kräfte wie die AfD, die bereits einen Antrag zur Wiedereinführung des Eheverbots für Schwule und Lesben in den Bundestag eingebracht hatte (queer.de berichtete). Aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die Favoritin für die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende, habe deutlich gemacht, "dass aus ihrer Sicht die Ehe Mann und Frau vorbehalten sein sollte". Damit werde laut Mielchen deutlich, dass Gleichbehandlung "nicht in Stein gemeißelt" sei. Aus diesen Gründen sei die Ergänzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in der Verfassung notwendig. Nur so könnten sexuelle und geschlechtliche Minderheiten vor wechselnden politischen Mehrheiten geschützt werden.



Das Land Berlin hatte bereits dieses Jahr eine entsprechende Initiative im Bundesrat gestartet (queer.de berichtete). Wegen Widerstandes aus Union und AfD ist die für eine Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments allerdings gegenwärtig nicht in Sicht (queer.de berichtete).



In diesem Jahr stand der CSD in Hamburg unter dem ironischen Motto "Freie Bahn für Genderwahn!" Die Organisatoren warnten insbesondere vor der "rassistischen Agenda" der AfD (queer.de berichtete).



Die Hamburger Pride Week 2019 findet vom 27. Juli bis zum 4. August 2019 statt. (pm/dk)