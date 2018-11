Gareth Thomas wird Opfer eines Hassverbrechens

Will Sawney / flickr) Gareth Thomas war 2009 der erste Rugbyprofi, der sich als schwul geoutet hat (Bild:

Der ehemalige Rugbyspieler Gareth Thomas ist nach Polizeiangaben am Freitagabend Opfer eines homophoben Übergriffs im Stadtzentrum der walisischen Hauptstadt Cardiff geworden. Der Täter, ein 16-jähriger Junge, konnte sofort ermittelt werden. Thomas stimmte daraufhin einem Wiedergutmachungsverfahren zu (Restorative Justice) – dabei handelt es sich um einen Opfer-Täter-Dialog, mit dem ein Strafprozess umgangen werden kann. Voraussetzung ist, dass beide Parteien dem Verfahren zustimmen. Laut Polizei habe der Teenager "die Tätlichkeit zugegeben und sich entschuldigt".



Thomas selbst machte den Vorfall in sozialen Netzwerken publik. Am Sonntag veröffentlichte er ein kurzes Video, in dem sein von Verletzungen gezeichnetes Gesicht zu sehen ist. Er wolle aber ein "positives Video" machen, so der Sportler. So dankte er der Polizei dafür, dass sie das Wiedergutmachungsverfahren ermöglicht habe. Mit diesem Dialog könnten "Täter mehr lernen". Außerdem dankte der Sportler den Stadtbewohnern, "die mir geholfen haben, weil es eine Menge Leute da draußen gibt, die uns wehtun wollen." Zum Glück gebe es aber mehr Menschen, "die uns beim Heilen helfen wollen".



Für die Bereitschaft zum Dialog mit dem Täter erhielt der 44-Jährige viel Lob in Medien und sozialen Netzwerken.

Gareth Thomas spielte von 1995 bis 2007 insgesamt 100 Mal für die walisische Nationalmannschaft, für die er über Jahre auch den Kapitänsposten inne hatte. Bis 2011 war er für das Rugbyteam "Crusaders" aktiv. Geschichte schrieb er aber 2009 mit seinem Coming-out als schwuler Mann – ein Novum im Profi-Rugbysport (queer.de berichtete). Seine Homosexualität habe er zuvor versteckt, um im Machosport bestehen zu können, sagte er damals. 2002 hatte er deshalb sogar seine Jugendfreundin Jemma geheiratet. Das Paar ließ sich 2007 scheiden.



Seit seinem Coming-out engagiert sich der Waliser für LGBTI-Rechte in Großbritannien – und wurde so auch unter Menschen bekannt, die sich nicht für Rugby interessieren. Seither outeten sich mehrere andere Rugby-Spieler auf der Insel (queer.de berichtete). (dk)