International Emmy Award für "Man in an Orange Shirt"

Heute, 09:20h,

Das britische Drama "Man in an Orange Shirt" wurde am Montagabend in New York mit dem International Emmy Award als beste, außerhalb der USA produzierte und ausgestrahlte Fernsehsendung ausgezeichnet. Die zweiteilige BBC-Produktion erzählt die Familiengeschichte eines schwulen Großvaters.

Während im ersten Teil die heimliche Beziehung der beiden Weltkriegsveteranen Michael und Thomas in den Vierzigerjahren m Vordergrund steht, spielt der zweite Teil in der Jetztzeit und handelt vom schwulen Enkelkind Adam, der online ständig auf der Suche nach neuen Sexdates ist. Das Drama wurde als Flaggschiff der "BBC Gay Britannia Season 2017" ausgestrahlt – einer Reihe von Sendungen zur Feier des 50. Jahrestages der Entkriminalisierung von Homosexualität in England und Wales.



Die International Emmy Awards wurden zum 46. Mal verliehen. Sie sind die kleinere Version der Emmy-Awards-Fernsehpreise, die jährlich im Sommer in Los Angeles vergeben werden. (cw/dpa)