20. internationales Gedenken an Opfer transphober Gewalt

Am 28. November 1998 wurde die Transfrau Rita Hester in ihrer eigenen Wohnung im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts erstochen. Anders als beim Mord am Schwulen Matthew Shepard, der sich nur sechs Wochen vorher ereignete, gab es fast keine Berichterstattung über Hester – der Mord ist bis heute noch nicht aufgeklärt.



Trans-Aktivisten waren damals außer sich, dass die Öffentlichkeit offenbar wenig Interesse am Tod einer Transfrau zeigte, die dazu noch schwarz ist. Sie begannen wenige Tage nach dem Verbrechen mit öffentlichen Aktionen, um auf die Gewalt gegen Transpersonen aufmerksam zu machen. Seit 1999 wird der Transgender Day of Remembrance jedes Jahr am 20. November begangen, seit einigen Jahren auch mit vielen Events in Deutschland. Unter dem Hashtag #TDOR bzw. #TDOR2018 spielt der Gedenktag auch in sozialen Netzwerken eine große Rolle.



Wie wichtig der Tag noch heute ist, zeigen die Zahlen des "Transgender Murder Monitoring Project" (pdf). Die Gruppe verzeichnete zwischen 1. Oktober 2017 und 30. September 2018 weltweit 369 Morde an Transsexuellen und Transgendern, die nachgewiesen werden konnten. In den letzten zehn Jahren waren es knapp 3.000 Fälle – allerdings liegt die Dunkelziffer laut den Aktivisten um ein Vielfaches höher. Besonders gefährlich leben Transpersonen dieses Jahr laut der Statistik in Brasilien, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika.



Anlässlich des Transgender Day of Remembrance zeigt die Stadt Köln noch bis zum 3. Dezember im Stadthaus in Deutz die Ausstellung "TRANS*GENDER" (Bild: Stadt Köln)

Transphobie ein weit verbreitetes Phänomen

In vielen Ländern wird neben diskriminierenden Gesetzen ein verschärftes öffentliches Klima gegenüber Trans-Personen beklagt. In den USA wird beispielsweise mit Transphobie Wahlkampf gemacht: Präsident Donald Trump versucht bereits seit über einem Jahr, Transsexuelle aus dem Militär zu verbannen und damit konservative Gleichstellungsgegner an sich zu binden, obwohl die Armee Vorkehrungen zur Aufnahme getroffen hatte und Ärzte betonten, dass es keinerlei medizinischen Grund für ein Verbot gibt (queer.de berichtete).



Auch in Deutschland ist Transphobie hoffähig. Besonders die AfD versucht, auf Kosten von Transpersonen Stimmen zu sammeln. Pläne zur Reformierung des Trans- und Intersexuellenrechts diffamierte die Partei im Bundestag etwa als "genderideologischen Stuss", in einer Broschüre hetzte die Partei mit einem Foto zum Andenken an verstorbene Transsexuelle gegen geschlechtliche Minderheiten, außerdem stellten AfD-Funktionäre eine Trans-Mitarbeiterin der Bundeswehr öffentlich bloß.



Kai Klose: Trans-Schutz ist gesellschaftliche Pflicht

"Niemand soll Angst davor haben müssen, wegen der eigenen geschlechtlichen Identität Ausgrenzung und Gewalt zu erfahren, so kommentierte der hessische Gleichstellungsstaatsekretär Kai Klose (Grüne) anlässlich des Transgender Day of Remembrance. "Leider ist dies für viele Trans*-Personen immer noch viel zu häufig Realität, woran uns dieser Tag regelmäßig erinnert." Dabei seien Transpersonen "unsere Söhne, Töchter, Eltern, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Bekannten und Mitmenschen". Ihnen gebühre wie allen anderen Menschen Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. "Als Gesellschaft ist es unsere Pflicht, auch ihre Sicherheit zu gewährleisten und uns gegen Ausgrenzung und Diskriminierung einzusetzen", betonte Klose.



In ganz Deutschland sind am späten Nachmittag oder frühen Abend Veranstaltungen zum Transgender Day of Remembrance geplant, etwa in Augsburg, Berlin, Köln und Mannheim. Weitere Veranstaltungen listet der queer.de-Terminkalender.

