Bundes-Bildungsministerin: Einführung der Ehe für alle war "so nicht richtig"

Anja Karliczek im Gespräch mit Louis Klamroth

Heute, 19:39h,

Anja Karliczek, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat sich in einem am Dienstag bei n-tv ausgestrahlten Interview (Video) erneut negativ über die Ehe für alle und ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare geäußert.



In dem Gespräch mit Louis Klamroth im Schaltraum des Kraftwerks Berlin sagte die CDU-Abgeordnete aus Steinfurt auf die Frage, ob die Einführung der Ehe im Sommer 2017 für alle richtig gewesen wäre: "Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, war es nicht richtig." Grundsätzlich hätte sie sich gewünscht, das Thema "breit" zu diskutieren, womit man "Akzeptanz und Zusammenführung von Gesellschaft von verschiedenen Polen" organisiere. Das hätte zur "Befriedung der Gesellschaft geführt" – "so wie wirs jetzt gemacht haben, hat es eher für Polarisierung gesorgt." Wie die Abstimmung gelaufen sei, halte sie "für verkehrt".



Karliczek hatte damals, noch als einfache Abgeordnete, gegen die Ehe für alle gestimmt und das damit begründet, dass es "keine Langzeitstudien zu den Auswirkungen auf Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften" gebe und Kinder das "emotionale Spannungsfeld zwischen Vater und Mutter" bräuchten. Im Zuge ihrer Nominierung zur Bildungsministerin hatte Ina Spanier-Oppermann, SPD-Landtagsabgeordnete in NRW, die Äußerung kritisiert und Karliczek auf "mehr als 75 eindeutige und anderslautende Studien zu dem Thema Regenbogenfamilien" verwiesen (queer.de berichtete).

Ministerin von bisherigen Studien nicht überzeugt

Auch Klamroth sprach die Ministerin auf die Äußerung zu angeblich fehlenden Langzeitstudien an: "Jetzt klopft das Jahr 2018 an. Brauchen Sie wirklich noch Studien, die ihnen beweisen, dass Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paaren genau so glücklich werden und gut erzogen werden wie bei heterosexuellen?"



Es gehe nicht um glücklich oder gut erzogen, so Karliczek – sie sei "zutiefst überzeugt", dass dies auf viele Familien, wo Kinder gewünscht sind, zutreffe. Sondern es gehe um etwas "grundsätzlich anderes": "Solange Kinder diskriminiert werden in Schulen oder in irgendeiner Weise gemobbt werden, solange haben wir ein Problem."



Nach einer Nachfrage, ob Äußerungen wie ihre nicht eher zur Diskriminierung beitragen, wich sie zunächst allgemein aus mit dem Hinweis, dass sie glaube, dass Männer und Frauen einen unterschiedlichen Einfluss auf Kinder hätten und dass dies eine "spannende Forschungsfrage" sei. Im Rahmen mehrerer Nachfragen fokussierte sich das Thema auf ihre konkrete Äußerung zum Adoptionsrecht homosexueller Paare. "Wir verändern grundsätzliche Strukturen in unserer Gesellschaft mal eben so im Federstrich, und das ärgert mich und das stört mich auch", meinte sie.



Wenn man "grundsätzlich Strukturen verändert", müsse man Fragen wie die nach dem Spannungsfeld zwischen Vater und Mutter "grundsätzlich klären" – "Wir verschieben eine ganze Gesellschaft und reden gar nicht richtig drüber!", so Karliczek im Tonfall der Verzweiflung.



Das sei kein "Generalverdacht" gegenüber homosexuelle Paaren, wie vom Moderator beklagt, sondern eine "offene Frage" und eine "Wahrnehmungsfrage", die sie habe und "gerne mal unter Forschungsgesichtspunkten erörtert hätte, und zwar in einer Langfrist-Studie". Deshalb könne man "nicht mal eben diese Entscheidung treffen".



Was, wenn ihr Parteikollege Jens Spahn mit seinem Partner ein Kind adoptieren wolle? Sie glaube, "dass es gut aufgehoben wäre, weil ich den Kollegen Jens Spahn schätze". Aber das sei "nicht die Frage", so Karliczek. Es gehe darum, dass "Gesellschaft grundsätzlich, vollständig verändert wird. Und da sind wir immer sehr schnell unterwegs, ohne über diese Fragen wirklich langfristige Erkenntnisse zu haben." Man könne nicht wie der Moderator aus Sicht von Gleichstellung und "Erwachsenen" schauen, sondern müsse das "aus Sicht der Kinder" machen: "Solange wir nicht wissen, ob es was verändert oder nicht, solange muss man doch diese Entscheidung noch nicht treffen, oder?"

Kritik von der FDP

In einer ersten Stellungnahme von sicher mehreren aus dem Politikbetrieb folgenden nannte der LSBTI-politische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Jens Brandenburg, die Forderung nach einer Langzeitstudie "absurd" und gab der Ministerin Nachhilfe: "Kinder in Regenbogenfamilien leiden nicht unter ihren Eltern, sondern unter den Vorurteilen anderer. Seit Jahrzehnten kommt die Forschung immer wieder zum selben Ergebnis: Die Kinder mögen etwas toleranter sein, unterscheiden sich aber sonst nicht von anderen." Diese Ergebnisse sollte die Forschungsministerin endlich zur Kenntnis nehmen und sich um die "großen Baustellen in ihrem Hause kümmern", so Brandenburg. "Lassen Sie die Familien in Ruhe und sorgen sie lieber für weltbeste Bildungschancen. Damit wäre den Kindern mehr geholfen."



Das Bildungsministerium war erst im Sommer in Kritik geraten, nachdem sich der dort beschäftigte Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) mit LGBTI-feindlichen Untertönen und heftigen Vorwürfen gegen SPD, Grüne und Linke gegen eine Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Kita ausgesprochen hatte. Auf eine Kleine Anfrage der Grünen antwortete der ebenfalls im Haus tätige Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister (CDU), dies sei die "persönliche Meinung" Rachels (queer.de berichtete). (nb)

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.