AfD-Abgeordneter diffamiert Johannes Kahrs

Heute, 22:07h,

Eine schwere homophobe Entgleisung der AfD überschattete am Dienstag die abschließende Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Nachdem der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs die Rechtsaußenpartei wegen der mysteriösen Großspenden aus dem Ausland kritisierte, holte der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner zum Gegenschlag aus – und zielte dabei tief unter die Gürtellinie.



"Diese SPD braucht in Deutschland kein Mensch", konterte der umstrittene Vorsitzende des Rechtsausschusses. Brandner zählte diverse Affären der Sozialdemokraten auf und endete bei den Kinderpornografie-Affären um die Ex-SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy und Jörg Tauss: "Kein Wort, Herr Kahrs, zu einem Herrn Tauss und einem Herrn Edathy, mit dem Sie ja wohl gewissermaßen unter einer Decke steckten."

Wolfgang Schäuble griff nicht ein

Eine üble Diffamierung: Johannes Kahrs ist der bekannteste offen homosexuelle Bundespolitiker der Sozialdemokraten und seit vielen Jahren lesben- und schwulenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Die homophobe Entgleisung des AfD-Politikers, der mit dem Decken-Spruch Homo- und Pädophilie gleichsetzte, wurde von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nicht gerügt.



Stephan Brandner gehört zum innerparteilichen Lager um den Thüringer Nationalisten Björn Höcke – und ist einer der größten LGBTI-Gegner im Bundestag. Schon als Landtagsabgeordneter in Thüringen hatte der Rechtsanwalt aus Gera mehrfach zu homophoben Rundumschlägen ausgeholt. So nannte er etwa die Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175 einen "Verfassungsbruch", der einen "Regenbogenfamilienirrweg" weiter vorbereite. Auch eine Entschuldigung des Parlaments bei den verurteilten Schwulen lehnte er ab (queer.de berichtete).



In einem MDR-Streitgespräch bezeichnete Brandner im September letzten Jahres Schulaufklärung über LGBTI als "Quatsch", außerdem bezweifelte er, dass Lesben und Schwule gute Eltern sein können: "Da wächst ein Problem heran, wo wir uns in 20 Jahren sagen werden: Warum haben wir das zugelassen, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder erziehen? Das wird so auf Dauer nicht funktionieren" (queer.de berichtete).



Im Bundestag echauffierte sich Brandner erst vor wenigen Wochen über "Geld für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich mit irgendwelchen Sexgebaren beschäftigt und dritten und weiteren Geschlechtern Vorschub leisten will" (queer.de berichtete). (cw)

Ein Wort in eigener Sache

