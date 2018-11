Von Heinz-Jürgen Voß

Seit einigen Monaten mehren sich die Zugriffe des Bauordnungsamtes in Berlin-Schöneberg auf sexpositive Clubs, in denen Männer Sex mit Männern haben. Gibt es durchaus Gründe dafür, dass auch an solchen Orten auf Brandschutz und Notausgänge geachtet werden muss, so gibt es jedoch derzeit einige Anzeichen, dass es nicht nur um die Herstellung einer angemessenen Verkehrssicherheit geht, sondern dass den Clubs die wirtschaftliche Grundlage entzogen und die Gäste eingeschüchtert werden sollen.



Für eine solche Sicht spricht etwa der letzte Zugriff, der das ehrenamtlich betriebene Projekt Ajpnia am 14. November traf. Laut einer Pressemitteilung des Projekts und der Berichterstattung auf dem Portal des queeren Berliner Stadtmagazins "Siegessäule" betraten an jenem Mittwoch um 22 Uhr unangekündigt mehr als 20 Personen von Ordnungsamt, Polizei und Bauaufsicht den Club. Es wurden die Konzession überprüft und die Räumlichkeiten vermessen.



Razzia des Ordungsamtes und der Bauaufsicht in Zusammenarbeit mit dem LKA (!) in den Vereinsräumen unseres Clubs… Gepostet von Markus Schuke am Donnerstag, 15. November 2018 Facebook / Markus Schuke

Warum eine einfache Überprüfung der Konzession und Raumvermessungen spätabends und unangekündigt während des laufenden Betriebes stattfinden müssen und damit sowohl die Mitarbeitenden als auch die Gäste verunsichert und eingeschüchtert werden, erschließt sich nicht, es sei denn, dass ein klares politisches Ziel verfolgt wird.

Auch "Tom's Bar" und "Scheune" betroffen

Diese nächtliche Razzia steht nicht allein: In einigen Darkrooms in Berlin-Schöneberg fanden zuletzt Überprüfungen statt. Einerseits vermeintlich zur Überprüfung und Durchsetzung des Rauchverbots, andererseits zur Gewährleistung der Brandsicherheit. Durchsuchungsmaßnahmen trafen die kommerziellen Clubs "Tom's Bar" und "Scheune" in der Motzstraße. Anderen Clubs, wie dem nicht-kommerziellen schwulen BDSM-Selbsthilfeprojekt "Böse Buben", wurden weitreichende Auflagen gemacht.



Kommerzielle und nicht-kommerzielle Einrichtungen kommen damit an den Rand ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – und erhalten keine Unterstützung, um erforderliche Umbauarbeiten zu bewältigen. Durch die nächtlichen Heimsuchungen durch Ordnungsamt und Polizei drängt sich der Eindruck auf, dass es sich um eine gezielte Aktion handelt, die letztlich darauf zielt, diese Läden zu beseitigen. Das wird auch aus den vor Ort angebrachten Beanstandungen zum Ajpnia deutlich: So wurde bemängelt, dass das Jugendschutzgesetz nicht aushänge, obwohl es sich um eine Raucherlokalität handelt und Zutritt erst ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt ist, und dass der Stufenabstand einer Treppe zwei Zentimeter zu groß sei…



Verantwortlich ist der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen), der in Tempelhof-Schöneberg die Abteilung Stadtentwicklung und Bauen leitet. Tritt der Diplom-Betriebswirtschaftler, der vor seiner aktuellen Tätigkeit im Marketing und als Geschäftsführer der MCA Berlin Immobilien GmbH tätig war, in der öffentlichen Außendarstellung – etwa auf seinem Twitter-Profil – zwar für Vielfalt ein, so tragen die in seinem Verantwortungsbereich liegenden Razzien dazu bei, dass die sexpositive schwule Kultur in Schöneberg gefährdet ist.



Wir brauchen Milieuschutz für sexpositive schwule Clubs!



Übrigbleiben würde ein Reinraum, der für eine weiter ausufernde Gentrifizierung bestens bereitet ist – nicht ein lebendiger Kiez, in dem schwuler Sex möglich ist und der an seine schwule und lesbische Geschichte anschließt. (Die lesbischen Läden wurden leider schon nahezu vollkommen beseitigt – hier wäre ein Unterstützungsprogramm wünschenswert, das wieder mehr autonome lesbische Locations ermöglicht!)



Gewiss sind Brandschutz-Maßnahmen erforderlich, wie sich nach der Tragödie in der "Apollo"-Sauna, wo sich Menschen vor dem Feuer nicht in Sicherheit bringen konnten, zeigte. Aber einerseits sind hierfür keine nächtlichen Razzien erforderlich, andererseits sollte das zuständige Bezirksparlament in Tempelhof-Schöneberg den von Umbaumaßnahmen betroffenen Läden Hilfen anbieten, damit etwaige Brandschutzmaßnahmen umgesetzt und derzeit stillgelegte Darkrooms wieder in Betrieb gehen können. Gleichzeitig sollten diese Läden in den Kontext "Milieuschutz" integriert werden und so vor ausufernden Mieten geschützt werden. Sie gehören zu einer queeren Kultur dazu!



