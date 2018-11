LSVD: Karliczek ignoriert Studien, um Vorurteile zu pflegen

Heute, 13:34h,

Die Äußerungen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zur Ehe für alle in einem TV-Interview vom Dienstag stoßen auf heftige Kritik. Die 47-jährige Christdemokratin aus Nordrhein-Westfalen hatte auf n-tv vor negativen Folgen der Ehe für alle gewarnt und wahrheitswidrig behauptet, dass es "keine Langzeitstudien zu den Auswirkungen auf Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften" gebe (queer.de berichtete).



"Wie viele Studien braucht die Bundesbildungsministerin Karliczek noch, um ihre Vorurteile gegenüber Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufzugeben?", fragte LSVD-Sprecher Axel Hochrein am Mittwochmittag. Zahlreiche Untersuchungen würden bereits belegen, "dass es den Kindern, die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden, mindestens genauso gut geht wie Kindern, die in gemischt geschlechtlichen Partnerschaften großgezogen werden". Es sei einer Bildungsministerin unwürdig, "den Forschungsstand konsequent zu ignorieren, um die eigenen Vorurteile zu pflegen".



Statt "die x-te Studie über Regenbogenfamilien" fordere der Lesben- und Schwulenverband eine Politik, die dem Kindeswohl in Regenbogenfamilien tatsächlich zu Gute komme. "Regenbogenfamilien müssen in ihren diversen Konstellationen endlich rechtlich anerkannt werden, zum Beispiel, indem auch zwei miteinander verheiratete Frauen von Geburt an rechtlich anerkannte Eltern werden können", forderte Hochrein. Karliczek solle lieber eine Studie in Auftrag geben über die Frage, wie Homophobie und Transfeindlichkeit entstehen und warum sie sich so hartnäckig halten.

Kritik von SPD, FDP, Linken und Grünen

Auch mehrere Bundespolitiker kritisierten am Mittwoch die Aussagen der Ministerin scharf. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs forderte etwa eine Entschuldigung von Karliczek. Er bezeichnete es als "unwürdig und beschämend" für eine Bildungsministerin, fundierte Studien einfach zu ignorieren.



Mehrere Bundestagsabgeordnete der Opposition machten ihrem Unmut über die Äußerungen Karliczeks in sozialen Netzwerken Luft. Der schwule Linkspolitiker Matthias Höhn aus Sachsen-Anhalt schrieb etwa auf Twitter, anstatt einer weiteren Studie über Regenbogenfamilien wäre eine "Studie über die Auswirkungen einer inkompetenten 'Bildungsministerin' auf Kinder" wichtig. Seine nordrhein-westfälische Parteifreundin Kathrin Vogler ergänzte: "Ob Eltern gute Eltern sind, hat mit vielen Dingen zu tun, am wenigsten mit dem Geschlecht."



Frau #Karliczek ist gegen die #Ehefueralle, weil es angeblich keine Studien darüber gibt, welche Auswirkungen es hat, wenn Kinder mit gleichgeschl. Eltern aufwachsen.

Wie wäre es vorher mit einer Studie über die Auswirkungen einer inkompetenten Bildungsministerin auf Kinder?! Matthias Höhn, MdB (@MatthiasHoehn) November 21, 2018 Twitter / MatthiasHoehn

Ich bin mir sicher, dass die meisten #CDU-Wähler im Wahlkreis #Steinfurt III hier viel entspannter sind als ihre direkt gewählte Abgeordnete. Ob Eltern gute Eltern sind, hat mit vielen Dingen zu tun, am wenigsten mit dem Geschlecht. #Ehefueralle #Karliczek nicht. Kathrin Vogler, MdB (@voglerk) November 21, 2018 Twitter / voglerk

Auch von den Grünen kamen viele entsetzte Reaktionen. "Seit Amtsantritt nichts mit ihrer Ressortzuständigkeit #Forschung am Hut, nun will #Karliczek mit deren Hilfe – garniert mit homophober Haltung -, erforschen lassen, wozu es bereits reihenweise Studien gibt. Unglaublich, #Karliczeknix eben!", kommentierte der Essener Bundestagsabgeordnete Kai Gehring. Seine bayerische Parteifreundin Ekin Deligöz ergänzte: "Wo war #Karliczek die letzten Jahrzehnte? Wir haben 2018!"



Jens Brandenburg, der LGBTI-Sprecher der FDP-Fraktion, hatte bereits kurz nach dem Interview die Forderung der Ministerin nach einer Langzeitstudie als "absurd" kritisiert und erklärt, dass Kinder in Regenbogenfamilien nicht unter ihren Eltern leiden würden, "sondern unter den Vorurteilen anderer".Auf ihrer eigenen Facebook-Seite muss sich Karliczek von Usern ebenfalls Kritik gefallen lassen. Unter einem Posting der Ministerin über das n-tv-Interview schrieb ein Nutzer etwa: "Es ist schon eine besondere und irgendwie auch verdiente Leistung, wenn man als Ministerin in einer Koalition mit der CSU trotzdem als glatte Fehlbesetzung erscheint." Andere reagierten schlicht empört auf die Aussagen – mit Sätzen wie: "Kinder sollten nicht diskriminiert werden? Dann hören doch erst mal Sie selber damit auf!" Ein Mann aus München ergänzte: "Pfui! Was fällt ihnen ein, über meine Familie zu urteilen?" (dk)