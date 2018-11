Bundesländer wollen PrEP ausbremsen

Das HIV-Medikament Truvada sorgt bei täglicher Einnahme dafür, dass sich HIV-Negative nicht mit dem Virus anstecken können

Das Land Niedersachsen will am Freitag laut "Handelsblatt" im Bundesrat beantragen, dass die Präexpositions-Prophylaxe (PrEP) nur in wenigen Ausnahmefällen an Patienten, die ein erhöhtes HIV-Risiko haben, ausgegeben wird. Dem Bericht zufolge unterstützt eine Mehrheit von neun von 16 Landesgesundheitsministern den Vorstoß des Nordlandes. Niedersächsische Gesundheitsministerin ist die SPD-Politikerin Carola Reimann.



Ursprünglich hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, PrEP an alle, die ein erhöhtes Risiko für HIV haben, kostenlos abzugeben (queer.de berichtete). Im entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung ist bislang vorgehen, dass Versicherte "mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko, die das 16. Lebensjahr überschritten haben", Anspruch auf Beratung und "Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu Präexpositionsprophylaxe" haben (PDF).



Niedersachsen will mit seinem Antrag aber erreichen, dass das Medikament nur von den Krankenkassen ersetzt wird, wenn ein gesonderter Versorgungsvertrag mit geeigneten Fachärzten abgeschlossen wurde ("Selektivvertrag"). Das hätte zur Folge, dass nur bei wenigen Fachärzten, wahrscheinlich vorwiegend in den Städten, PrEP kostenlos zu erhalten ist – wenn die jeweilige Kasse den Vertrag abschließt. Nur bei Abschluss eines solchen Vertrages werde "im Interesse der betroffenen Versicherten sichergestellt, dass die erforderliche Begleituntersuchungen zur Überprüfung der Wirksamkeit mit erforderlichen hohen und einheitlichen Standards erfolgen", heißt es in der Begründung des Antrags.



LGBTI-Aktivisten, Aids-Hilfen und viele Gesundheitspolitiker hatten zuvor für die Übernahme der PrEP durch gesetzliche Krankenkassen und einen einfachen Zugang für Interessenten geworben. Auf diese Weise könnten die HIV-Infektionszahlen entscheidend gesenkt werden, hieß es auch auf der Welt-Aids-Konferenz, die im Juli in Amsterdam stattgefunden hatte (queer.de berichtete).

Grüne gegen Unterversorgung mit PrEP

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, dem niedersächsischen Antrag nicht nachzugeben: "Die Präexpositionsprophylaxe ist der richtige Weg, um die Zahl der HIV-Neuinfektionen bei Hoch-Risikogruppen zu verringern. Die Versorgung darf sich dabei nicht nur auf wenige Ballungszentren beschränken", erklärte die grüne Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche, die Fraktionssprecherin für Prävention und Gesundheitswirtschaft, gegenüber dem "Handelsblatt".



Bei der PrEP handelt es sich um ein bereits seit Jahren verschriebenes HIV-Medikament für Positive, das von Negativen vorbeugend eingenommen werden kann. Nach der Einnahme verringert sich das HIV-Infektionsrisiko praktisch auf Null. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Spahn soll die PrEP vor allem auf Wunsch schwulen und bisexuellen Männern mit häufigen ungeschützten sexuellen Kontakten verschrieben werden, um damit die HIV-Neuinfektionsraten zu senken.



Gegner der PrEP argumentieren dagegen, dass das Medikament die Bereitschaft zum ungeschützten Sex erhöhen könnte – dafür gibt es allerdings bislang in anderen Ländern, in denen die PrEP teilweise bereits seit Jahren im Verkehr ist, keinerlei Anzeichen. Ein weiteres Argument gegen die PrEP sind die Kosten. Allerdings weisen Befürworter der PrEP darauf hin, dass die Kosten für HIV-Patienten weit höher seien.



Die Bundesregierung schätzte in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage, dass bis zu 10.000 Menschen in Deutschland "an einer PrEP interessiert sein könnten" (queer.de berichtete). Die Kosten wurden auf rund 600 Euro pro Jahr für das Medikament, sowie weitere 170 Euro für ärztliche Beratung und Therapiebegleitung geschätzt. Maximal würden damit jährliche Kosten von 7,7 Millionen Euro für die Krankenversicherungen anfallen. Das entspricht 0,004 Prozent der jährlichen Gesamtkosten für gesetzliche Krankenkassen.



Bereits jetzt nutzen laut einer Studie vom Sommer rund 4.500 Personen in der Bundesrepublik PrEP. Dabei tragen sie die Kosten selbst. Derzeit ist das Medikament in Deutschland ab 40 Euro pro Monat erhältlich (queer.de berichtete). (dk)