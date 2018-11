AIDS-Hilfe Oldenburg sucht Geschäftsführung

Heute, 13:42h, noch kein Kommentar

Die AIDS-Hilfe Oldenburg e.V. sucht zum 01.01.2019 (späterer Zeitpunkt nach Absprache möglich)



eine*n Mitarbeiter*in für die Geschäftsführung



mit einer 36h/Woche.



Hauptaufgaben und Verantwortungsbereich:

Sämtliche Verwaltungsaufgaben eines kleinen gemeinnützigen Vereins

• z.B. Vereinsverwaltung, Mitgliederpflege etc.

• Antragsstellung der finanziellen Mittel

• Abrechnungswesen (Lohnabrechnungen und Buchhaltung sind ausgelagert)

• Vertretung des Vereins in entsprechenden Gremien

• Unterstützung der Fachmitarbeiter*innen

• Terminkoordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Personalleitung, wobei die Fachbereichsleitung eine Kollegin übernimmt



Sie sollten mitbringen:

• Identifikation mit den Grundsätzen der AIDS-Hilfe-Arbeit und ein hohes Maß an Akzeptanz der Lebenswelten unserer Zielgruppen

• organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenz

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

• Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten

• Grundkenntnisse der Arbeitsinhalte und der Struktur eines gemeinnützigen Vereins

• Versierter Umgang mit PC und MS-Office-Produkten sowie Betreuung der Homepage

• Führerschein Klasse B/3



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle und sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten haupt- und ehrenamtlichen Team mit flachen Hierarchien

• eine unbefristete Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TVL9

• regelmäßige Supervision & Fortbildungen



Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 30.11.2018 an: .